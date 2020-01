Ya puedes tener tu propio Baby Yoda de tamaño real de The Mandalorian

Entornointeligente.com /

La verdadera estrella de The Mandalorian no fue el personaje de la conocida “raza” de clanes guerreros de Star Wars , sino más bien una pequeña criaturita que no dijo una sola palabra en toda la serie. Se trata de Baby Yoda , y ahora puedes tener el tuyo propio.

Publicidad Y es que Sideshow Collectibles ha anunciado que venderán figuras de acción extremadamente detalladas de Baby Yoda, tanto así que lo han hecho de tamaño “real”, es decir, las dimensiones que tiene el personaje en el universo de la serie. La figura tiene una altura de unos 43 centímetros.

Conocido oficialmente como “The Child”, o “El niño”, la figura de Baby Yoda tiene un precio de nada menos que 350 dólares, y ya está disponible para reserva. Según el fabricante, comenzarán a enviar las figuras a sus afortunados dueños entre los meses de agosto y octubre de este mismo año.

La figura tiene detalles impresionantes, incluyendo algunos cabellos desordenados que son adorables y perturbadores a partes iguales, e incluso cuenta con el pomo de la palanca de la nave de Mando, sí, ese que se robaba constantemente para jugar.

Así que si sueñas con tener un Baby Yoda de tamaño real y decirle “Este es el camino” mientras te mira con sus ojos vacíos, sin alma y desesperanzadores, este es tu momento. Pensándolo bien, 350 dólares no es tan caro si consideras lo que podría costar una réplica oficial de la armadura del mandaloriano de la serie, esa que seguramente también desearías tener. [ Sideshow Collectibles vía Figures.com ]

