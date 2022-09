¡Ya puedes importar iPhone 14 al Perú! MTC emitió certificados de homologación

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó hoy que se emitieron los certificados de homologación para tres modelos de la marca Apple : A2649 (iPhone 14), A2650 (iPhone 14 Pro), y A2651 (iPhone 14 Pro Max). Además de garantizar que los dispositivos de telecomunicaciones que ingresan al país cumplan con las normas técnicas adoptadas, los certificados de homologación también contribuyen con el bloqueo de celulares robados, además que se podrá confirmar que los equipos tengan un adecuado funcionamiento en las bandas de frecuencias del Perú. «De acuerdo a ley, hemos emitido los certificados de homologación casi de manera inmediata para poder solucionar los inconvenientes que tuvieron hace algunos días 45 usuarios que no pudieron ingresar sus equipos pues aún no estaban homologados», informó el director general de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, Miguel Ontiveros . Además, el funcionario recordó a quienes compren equipos celulares en el exterior o por Internet , sean personas naturales o jurídicas, que «deben conocer antes si estos aparatos están homologados en el país, de lo contrario no ingresarán». Manifestó que, desde julio 2019, entró en vigencia la modificación de la norma de homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones, que establece nuevas condiciones para operación y comercialización entre otros equipos terminales móviles (celulares y smartphones), con la cual el MTC contribuye a la seguridad ciudadana y garantiza el correcto funcionamiento en casos de emergencia. La medida alcanza equipos y aparatos de telecomunicaciones, tales como celulares, smartphones, tabletas, smartwatch, equipos poc, antenas, transmisores, entre otros. «La importación de celulares es una práctica común debido a que los precios en países como Estados Unidos suelen ser más económicos que en el Perú, pero también es necesario respetar las normas nacionales», destacó Ontiveros. ¿Cómo saber si un dispositivo está homologado? El buscador de certificados de homologación del MTC te permite filtrar por número, marca, modelo o fabricante. Solo debes colocar la marca y/o modelo para confirmar si podrás importar -sin problemas- un equipo electrónico. De lo contrario, se deberá solicitar el certificado. En su sitio web también puedes revisar los requisitos para homologación de equipos (teléfonos celulares), y/o aparatos de telecomunicaciones que generan emisiones radioeléctricas. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ?? Exhiben robots y dispositivos tecnológicos peruanos que tuvieron confinanciamiento del @ConcytecPeru y el Banco Mundial en Semana de la Innovación. ??Mira el video aquí: ?? https://t.co/IyC09AaHQB pic.twitter.com/YtN0EAPHuT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 22, 2022 (FIN) NDP / SPV Publicado: 29/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com