Ya pasó el Festival Nacional de la Mejoranaâ¦

«El Festival Nacional de la Mejorana se enfrenta a un gran desafío. A saber, la destrucción de la base campesina de donde procede, la comercialización de las manifestaciones folclóricas […]»

Ya pasó el Festival Nacional de la Mejorana, ¿y ahora qué?, me pregunto. Lo más fácil es esperar a que llegue el otro certamen, cargado de danzas, fondas, reinas, estrados, acordeones, carretas, mejoranas y demás expresiones de la cultura vernácula. Sin embargo, para quienes miran más allá del horizonte común, la temática se torna preocupante, valorando los indicadores socioculturales en una época preñada de cambios sociales. Ya en los años sesenta Dora y Manuel reflexionaban sobre la adulteración del folclore, con lo cual hacían referencia al encuentro entre culturas y la pérdida de la identidad.

Transcurridas siete décadas de aquellas meditaciones, la sociedad y la cultura de antaño supera con creces lo que ellos vivieron, particularmente Manuel Fernando de Las Mercedes Zárate, fallecido en 1969; porque las transformaciones sociales han impactado hasta el tuétano al hombre folk, al campesinado de los pueblos y campos interioranos. Encontrar un ente folk, tal y como los esposos Zárate lo vivieron, es tarea casi imposible. Lo que implica no solo la inexistencia del escurridizo ser cultural, sino la necesidad de otra concepción teórica del folclore como ciencia.

El Festival Nacional de la Mejorana se enfrenta a un gran desafío. A saber, la destrucción de la base campesina de donde procede, la comercialización de las manifestaciones folclóricas, en una nueva sociedad que se rige por las reglas del mercado. Por este motivo hay que encontrar los elementos estructurales que subyacen en la organización del evento folclórico, si es que en realidad aspiramos a que la festividad se mantenga y pueda continuar con su rol de valoración cultural.

De lo dicho se colige que el nuevo festival no puede desconocer tales transformaciones, porque su futuro depende de que pueda adaptarse a tales cambios sin renunciar a su razón de ser. Es decir, mantener el fondo de la actividad, aunque la forma no sea exactamente igual a la de antaño.

Lo que ha de ocurrir con el festival ya no es solo un tópico del patronato y del pueblo de Guararé, la temática se ha constituido en un asunto de Estado. Los Gobiernos deben comprender que la preservación del Festival Nacional de la Mejorana es prioridad nacional, y no solo por la temática financiera, sino por el mantenimiento autonómico del grupo que lo hace posible. La organización implementada en Guararé -el patronato- ha demostrado ser el medio adecuado para el fin deseado y eso no debe ser alterado.

Los elementos estructurales de la fiesta folclórica guarareña son el patronato, la reina, el desfile de carretas, el evento taurino, los concursos folclóricos, la actividad religiosa y las delegaciones que a ella concurren. Cada uno de ellos debe ser repensado, revisados los reglamentos existentes y analizados en función de las finanzas y la fiesta campesina. Esta reingeniería es necesaria y urgente, aunque teniendo siempre presente los objetivos que dieron origen al festival, porque lo único a lo que no se puede renunciar en la fiesta guarareña es a la filosofía zaratista, la visión que en ninguna circunstancia debe dejar de guiar al más representativo de los festivales nacionales, al evento que es la cumbre y cita de la panameñidad.

