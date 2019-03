Ya no recomiendan la aspirina para prevenir ataques cardíacos

Entornointeligente.com / Compartir Con el propósito de destacar lo positivo de la ciudad de Caracas ; ciudadanos venezolanos en Argentina inauguraron el sábado 16 de marzo en Buenos Aires , el bar Chacaíto Caribbean Food Station.

Los ingeniosos venezolanos llevaron un pedacito de la concurrida capital a la ciudad del tango. En la fachada del restaurant se puede apreciar la entrada de la estación Chacaíto o la Línea 1 del Metro subterráneo Caracas.

A través de la red social Instagram, los propietarios del establecimiento describieron el restaurant como “un espacio dedicado a resaltar lo positivo de la Gran Caracas y de Venezuela en general; dedicados a los emprendedores, creativos, gente de paz y sobre todo a los que les beber y comer bien”.

Respecto al menú que ofrecen a sus clientes; Estación Chacaíto ofrecerá platos de la gastronomía venezolana, como hamburguesas, pepitos, cachapas, tequeños y tostones. También, brindarán un servicio de bar para como dicen sus dueños, “pasarla de pinga con amigos y familiares”.

En su perfil de Instagram @chacaitoba se definió como un local de comida caribeña; que pretende “conectar con los recuerdos y experiencias del pasado” de los venezolanos que se encuentran en el exterior.

Una vez dentro de las instalaciones, los comensales reciben un ticket con el nombre del restaurant. Estación Chacaíto se encuentra ubicado en charcas 4402, Buenos Aires. Con información: ACN/Caraota Digital

View this post on Instagram

Así luce nuestra fachada gracias a @servicesfenix Un equipo valioso, no solo por la perfección de su trabajo, sino por el cariño, el esfuerzo, la dedicación y paciencia para lograr lo que el cliente desea. Recomendado 100% Gracias Eduar, José y Víctor. Estamos muy agradecidos con ustedes

A post shared by Chacaito BA (@chacaitoba) on Mar 17, 2019 at 6:31am PDT

No deje leer: “Trashtag Challange” el reto viral que cuida el ambiente

“Trashtag Challange” el reto viral que cuida el ambiente

LINK ORIGINAL: ACN

Entornointeligente.com