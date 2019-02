Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, repudió las acciones violentas del régimen de Nicolás Maduro para impedir este sábado 23 de febrero el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

La entrada ¡YA NO HAY VUELTA ATRÁS! Antonio Tajani: El mundo ha sido testigo de la reacción violenta de Maduro se publicó primero en Maduradas.com .

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Más de 120 uniformados venezolanos han cruzado a Colombia buscando refugio El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 97% wind: 1m/s NNE H 20 • L 19 26 ° Tue 28 ° Wed 31 ° Thu 31 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA ‘How to Train Your Dragon’ calienta las taquillas de Norteamérica febrero 25, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘How to Train Your Dragon’ calienta las taquillas de Norteamérica CULTURA mejor fotografía, mejor dirección y mejor película de habla no inglesa febrero 25, 2019 admin Comentarios desactivados en mejor fotografía, mejor dirección y mejor película de habla no inglesa CULTURA Dolce & Gabbana y Antonio Marras cierran la semana de la moda en Milán febrero 25, 2019 admin Comentarios desactivados en Dolce & Gabbana y Antonio Marras cierran la semana de la moda en Milán CULTURA “No importa cuántas veces te rechazan y te caes, sino cuántas sigues adelante” febrero 25, 2019 admin Comentarios desactivados en “No importa cuántas veces te rechazan y te caes, sino cuántas sigues adelante”

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com