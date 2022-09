«Ya no hay excusas válidas»: Ex autoridades instan al Gobierno a definirse por TPP-11 y tratado comercial con la UE

Entornointeligente.com /

La fecha límite que se puso el Gobierno ya llegó. El plazo para volver a poner sobre la mesa la ratificación del Acuerdo Transpacífico (TPP11) y la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Chile -entre otras negociaciones- era el Plebiscito del pasado 4 de septiembre.

Trascurrida la jornada eleccionaria, el portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano no tardó en recordar que » la UE reitera su voluntad de concluir la modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile» .

Trato, aseguró, que «allanará el camino para seguir profundizando nuestra amplia cooperación en ámbitos como el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, la igualdad de género y la acción climática, el desarrollo inclusivo y sostenible y las nuevas oportunidades comerciales», indicó.

Se trata de un acuerdo comercial que vincula a la Unión Europea y a Chile desde 2003 y cuyas conversaciones se detuvieron tras la llegada de Gabriel Boric a La Moneda, considerando que en octubre de 2021 las negociaciones «técnicas» al respecto ya se habían zanjado.

Pero además de ese, otro tratado comercial cuya ratificación está en el congelador del Congreso y cuya discusión también debiese reactivarse una vez transcurrido el Plebiscito -según las propias palabras del Ejecutivo- es el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, más conocido en Chile como TPP-11.

El anterior, es un acuerdo largamente debatidos en el país y que fue impulsado precisamente por Chile, el cual incluye a 11 países -además de algunos otros que pretenden entrar- y busca crear una zona de libre comercio en la cuenca del Pacífico, abarcando un universo de casi 500 millones de personas y reduciendo drásticamente los aranceles entre los países miembro.

Así, ante la todavía inacción del Gobierno al respecto, ex autoridades como el expresidente Ricardo Lagos , el ministro de Economía bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y ex director de ProChile, Hugo Lavados , y el ex subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Yañez, alzaron la voz.

Hicieron hincapié en la importancia de aprobar estas medidas – tanto el TPP11 como la modernización del tratato con la UE- en el corto plazo para no despertar intranquilidad en el resto de los socios comerciales y volver a ocupar un espacio importante en las negociaciones internacionales.

El presidente Ricado Lagos , en una entrevista a El Mercurio , al ser consultado por la envergadura del TPP-11 indicó que «es un tema muy importante», y afirmó que en este momento «una decisión de esa naturaleza nos colocaría de nuevo en un lugar adecuado de la escena mundial, pues el mundo del futuro será el mundo del Asia Pacífico».

Asimismo, explicó que, «al acuerdo Traspacífico quiere entrar China, y si Chile ratifica, podría darle el visto bueno. ¿Se da cuenta el poder? ¿Cómo vamos a estar fuera del más grande acuerdo comercial del mundo? «, agregó el ex jefe de Estado.

Respecto al ambiente que hay en el Congreso, particularmente en el Senado, para avanzar en esta materia, reconoció que ha conversado con «dos o tres personas» para seguir adelante con la iniciativa, pero confesó que el panorama «está un poco difícil, pero ojalá se pudiera avanzar».

«El mundo post segunda guerra fue el Atlántico Norte. Ahora es el Asia Pacífico. Ese entendimiento y acuerdo son fundamentales y Chile debe estar ahí. Nuestro futuro está en el Pacífico. Estar fuera es estar fuera del futuro «, finalizó Lagos.

Por su parte, Hugo Lavados , fue crítico en los plazos que estableció Ejecutivo. » Nunca me pareció clara la relación entre el Plebiscito constitucional y los acuerdos comerciales y de inversión», dijo.

Adicionalmente, señaló que «en un contexto de deterioro de nuestra economía, y de debilidad en internacional, debería ser de alta prioridad. No podemos darnos el lujo que se venza el plazo que la UE tiene para ratificar el acuerdo, que está entre los más avanzados y beneficioso para Chile». «Al acuerdo Traspacífico quiere entrar China, y si Chile ratifica, podría darle el visto bueno. ¿Se da cuenta el poder? ¿Cómo vamos a estar fuera del más grande acuerdo comercial del mundo?». Ricardo Lagos Lavados precisó que la única manera de lograr desarrollar una estructura productiva con eficiencia, mejores remuneraciones por mayor productividad, y mayores ingresos al Estado es a través de los tratados.

Y categóricamente sentenció: «N o hay excusas válidas, que tengan sentido económico y social, para postergar la incorporación de Chile al TPP-11, y la firma del nuevo acuerdo con la UE».

En la misma línea de las exautoridades ya señaladas, Rodrigo Yañez , quien hoy es socio de Deloitte Global Trade & Investment, afirmó que tanto el TPP-11 como la modernización del tratado Chile -UE, » son acuerdos de gran envergadura que sería tremendamente positivo impulsar» .

Y declaró que «es importante evitar despertar la inquietud de nuestros socios comerciales respecto de la continuidad de lo que ha sido una política de Estado en torno a una decidida vocación de apertura al mundo». Asimismo, explicó que «en un escenario complejo para el comercio exterior, muy presionado en costos y disrupciones logísticas, toda pérdida de competitividad cuenta».

Específicamente en el caso del TPP-11, Yañez señaló que «además de las preferencias arancelarias, tenemos que considerar seriamente su apertura en servicios, las herramientas únicas que introduce para abordar barreras no arancelarias, su acceso a los mercados de compras públicas de sus miembros y sus normas únicas para insertarnos en cadenas regionales de valor del bloque, los que justamente van en la línea de apoyar una mayor diversificación y sofisticación de nuestra oferta exportable».

Mientras que en el caso de la UE, «la modernización alcanza prácticamente el 99% de liberalización en el comercio de bienes, pero también, es el acuerdo más ambicioso que Chile haya negociado en el ámbito de los servicios y el ambiental, tratando a nuestros exportadores de servicios prácticamente como europeos e introduciendo estándares de cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paris, respectivamente. Ello, sin perjuicio del acceso al mercado de compras públicas europeo y el comercio electrónico», concluyó Yáñez.

