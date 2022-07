Ya hay fecha oficial para el Samsung Unpacked de agosto, ¿qué se presentará?

Entornointeligente.com /

Desde hace un tiempo se tenía más o menos claro que en el mes de agosto, como ya viene siendo habitual desde hace unos años, Samsung realizaría uno de sus populares eventos Unpacked. Pues bien, la compañía coreana ha confirmado esto mediante un mensaje en Twitter. Y, además, ha hecho lo propio con la fecha concreta.

Lo cierto es que la firma de comunicar esto es de lo más curiosa, ya que en un mensaje en la mencionada red social se ha incluido un pequeño juego en el que se tiene que juntar unos círculos de colores que existen en las imágenes con una sucesión de palabras y símbolos para que se pueda ver de una forma concreta el día en el que habrá que estar atento porque las novedades se antojan de lo más interesantes. Este es el tuit:

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022 Si no has sido capaz de dar con el resultado correcto, ya te ayudamos a que sepas el día del evento: el 10 de agosto de 2022 . Es decir, que se cumplen las expectativas que se tenían para que uno de los mayores fabricantes mundiales de tecnología muestre varias de sus novedades en lo que tiene que ver con los teléfonos y los accesorios asociados. Por lo tanto, no queda mucho.

Que presentará Samsung ese día Pues si hay algo que se tiene que dar por seguro es que los nuevos teléfonos plegables de la compañía serán anunciados. Es decir, que la nueva generación de los Samsung Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip serán una realidad. Estos modelos llegarán con avances en su hardware como por ejemplo el procesador Snapdragon 8 Gen 1 en su interior y, además, la pantalla será mucho mejor tanto por calidad como al incluir avances para que las bisagras se noten mucho menos.

Aparte, ambos modelos con Android contarán con mejoras en el peso , uno de sus hándicaps en las generaciones anteriores, todo ello sin perder una autonomía correcta y manteniendo un diseño atractivo. Con unas cámaras muy superiores que permitirán obtener fotos propias de la gama alta de producto, se espera que el modelo Flip sea más económico -y no se descarta la sorpresa de una variante que incluye un hardware diferente con el objetivo de bajar su precio de forma significativa (por debajo de los 900 euros).

Otros productos que llegarán De los que son seguros es la nueva generación de relojes inteligentes de la firma, que mantendrá el uso del sistema operativo WearOS de Google. Este modelo, que perderá el bisel rotatorio en favor de un par de botones para darle un aspecto más tradicional, incluirá un termómetro que le hará aumentar de forma importante sus funciones en el apartado de la salud. Se esperan al menos dos variantes, y es posible que una de ellas incluya 5G. Por lo tanto, buenos avances en el Samsung Galaxy Watch 5 .

Aparte, no son pocas las informaciones que indican que podrían ser de la partida unos nuevos auriculares para competir con los Apple AirPods -aunque esto no es precisamente algo seguro. Además, no es para nada descartable que se anuncien nuevos tablets potentes de la compañía, que vendrían a aumentar su presencia en un mercado que ahora mismo es emergente y donde la competencia es muy fuerte (debido especialmente a que ya no son pocos los que utilizan estos dispositivos como sustitutos de los portátiles).

