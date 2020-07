'Ya estoy harta de los mexicanos', acusan a Livia Brito y a su novio de golpear y robar a un fotógrafo en Cancún

Entornointeligente.com /

La actriz cubana Livia Brito se encuentra en graves problemas. Hace unos días la protagonista de diversas telenovelas de Televisa fue acusada de agredir y robar a un paparazzi en Cancún, después de que se diera a conocer la noticia, Brito lo negó todo y señaló que siempre permaneció en la CDMX , sin embargo, algunas fotografías y videos que salieron a la luz este viernes probarían lo contrario.

El fotógrafo agredido, Ernesto Zepeda , mostró las heridas a través de un nuevo video que se hizo viral en las redes sociales. Los motivos refieren a unas supuestas fotografías que Zepeda habría tomado a Livia Brito y a su novio Mariano Martínez, lo que derivó en que la actriz le reclamara y posteriormente “lo golpeara con la cámara, además también la señaló de haberle robado su mochila y cartera” , señaló.

“Llegó (Livia) inmediatamente a gritarme… ‘ya estoy harta de que me estén buscando’, y lo primero que hizo fue darme una cachetada. En cuanto volteo llega su galán y me da un golpe en el pómulo, en eso ella le da la cámara a él y él toma la cámara y me golpea con la cámara en la cabeza. Me robó mi mochila, mi cámara, me robó mi cartera”, contó el fotógrafo en el programa De Primera Mano.

Aparentemente la actriz y su pareja se encontraban paseando en Cancún sin seguir las medidas de higiene por la pandemia, cuando ella misma aseguraba que nunca había salido de la CDMX, el nuevo video prueba lo contrario.

Algunas personas que se encontraban cerca de los hechos grabaron la escena al percatarse que se trataba de la actriz a quien reconocieron por la serie de televisión “La Piloto”, por lo que no perdieron oportunidad en grabarla, aunque señalan la discusión ya había comenzado en este punto.

Además, no es el único video que circula, ya que también ha salido a la luz una entrevista de parte del medio TheOmgtv, en donde una señora que se percató de los fuertes gritos, dio su versión de los hechos. La testigo, entre otros detalles, describió minuciosamente lo que ella y sus hijas alcanzaron a ver, la persona reitera que la actriz permaneció la mayoría del tiempo acompañada del que parecía ser su novio, una persona que daba la apariencia de tener mal semblante o “poco amable”, señaló.

“Si vi cuando este tipo, le quita la cámara al fotógrafo y con la misma lo agrede, posteriormente, se va hacía mí, y pretende arrebatarme el celular, gritándome que no podía tomar fotos ahí”, señala.

Asimismo, comenta que su teléfono estuvo a punto de ser hecho pedazos sin embargo, ella les suplicó a ambos que revisarán que no tenía ningunas fotos de ellos ya que a ella “no le interesaba su vida” por lo que la actriz al borde de las lágrimas reveló que “ya estaba harta de los mexicanos”.

