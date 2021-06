Ya está disponible Greenroom, la nueva plataforma para salas de audio de Spotify

Entornointeligente.com / Spotify lanzó Greenroom, una nueva aplicación de salas de audio en vivo que permite a los usuarios organizar y participar en discusiones. Las personas pueden encontrar conversaciones sobre música, deportes, entre otros. Además, el programa permite a los creadores de las salas convertir las conversaciones en podcasts, y publicarlos directamente en Spotify.

“A través de salas virtuales puedes escuchar y hablar sobre las cosas que te gustan con artistas y fans con intereses similares”, explicó la empresa en su página web .

Meet Greenroom! Today, we’re making Spotify’s new live experience available in its new form on iOS and Android in over 135 markets around the world. Learn more. https://t.co/340kb3kO1g

— Spotify News (@SpotifyNews) June 16, 2021 Greenroom tomará como base a Locker Room , una aplicación que fue desarrollada por Betty Labs , compañía que fue adquirida por Spotify. Aunque el foco de Locker Room estaba en las conversaciones sobre deportes, Greenroom invita a los usuarios a formar parte de diálogos en vivo de temas que abarcan desde música y entretenimiento hasta los mencionados deportes.

De acuerdo al anuncio de Spotify, Greenroom permitirá que cualquier persona pueda crear y participar de salas de audio en vivo . Según la aclaró la empresa, es fácil crear Live Rooms –haciendo clic en el botón “crear sala” en la parte inferior de la página de inicio– e iniciar conversaciones sobre cualquier tema: “seleccione un grupo e inicie la conversación, luego vea quién sintoniza”, aclaró. Además agregó que al ser anfitrión, el usuario puede invitar a otras personas a la sala y seleccionar grupos para que se activen. Por otra parte, dijo que cualquiera puede hablar en una habitación.

Greenroom está disponible a través de iOS y Android en 135 mercados a nivel mundial. Para unirse a las conversaciones en Greenroom, los usuarios pueden utilizar sus datos de inicio de sesión de Spotify o, en caso de no tener una cuenta, registrarse de forma gratuita.

LINK ORIGINAL: El Observador

