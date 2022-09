Ya es septiembre: nueve bolsas bonitas para llevar la comida al trabajo y ser la más cool de la oficina

Entornointeligente.com /

Para volver a la rutina y a la oficina en septiembre se necesita un extra de motivación. Lo podemos encontrar en muchas partes: renovación del home office, una agenda nueva o una bolsa estilosa con la que transportar la comida al trabajo . Nadie creerá que llevas tu almuerzo en el interior de estas bolsas térmicas tan monas y prácticas.

En Trendencias Ordenar el despacho para teletrabajar: seis accesorios para que la oficina en casa transmita paz mental Bolsa térmica Philorn resistente al agua y lo suficientemente grande para transportas utensilios, fiambreras, aperitivos etc. Además, se puede plegar para almacenar fácilmente después del uso.

Philorn Bolsa Térmica Porta Alimentos del Almuerzo Comidas Llevar Porta Alimentos Fiambreras Caja Herméticos para Trabajo y Colegio, Azul oscuro con puntos

Hoy en Amazon por 11,99€ La bolsa térmica Save The Planet destaca por su fabricación en algodón orgánico. Además, tiene un diseño muy versátil e incorpora unas prácticas asas para transportar con total comodidad. Su interior de aluminio mantendrá durante más tiempo la temperatura de los alimentos.

Bolsa térmica con hojitas Save The Planet

PVP en El Corte Inglés 8,95€ Bolsa porta alimentos Ruikdly de tamaño 24 × 15 × 18 cm y aproximadamente 6 litros, con espacio suficiente para guardar dos fiambreras, utensilios y una botella de agua.

Tupper porta Alimentos,Fiambrera Nevera Bolsa Térmica para Comida Bolsa Termica Porta Alimentos Bolsas para Comida Trabajo para Llevar Almuerzo para Trabajo Oficina Playa Viaje(Rosa)

Hoy en Amazon por 12,69€ Esta bolsa térmica Kraft OTG Save Planet destaca por su fabricación en Tyvek, un material 100 % sintético hecho de fibras de polietileno de alta densidad. Es ligero, duradero, transpirable, y resistente al agua.

Bolsa térmica Kraft OTG Save Planet El Corte Inglés

PVP en El Corte Inglés 10,95€ La bolsa de almuerzo Ravuo está hecha de tela de nailon resistente al agua y a los arañazos. El interior está forrado de papel de aluminio a prueba de fugas y es fácil de limpiar, además de mantener los alimentos, frutas y bebidas calientes y frías hasta 8 horas.

Bolsa de Almuerzo Mujer,RAVUO Resistente Al Agua Bolsa Térmica Comida Grande Bolsas de Alimentos Isotermicas Lonchera Aislada Organizador Adulto para Trabajo de Oficina/Picnic Gris

Hoy en Amazon por 26,99€ Bolsa térmica Mr Wonderful para transportar los tápers con comida, manteniendo la comida fría o caliente durante un corto espacio de tiempo. Con forro de aluminio interior y exterior realizado en rPET, un material 100% reciclable, obtenido a partir del reciclaje de botellas de plástico.

Bolsa Porta Alimentos con Diseño y Mensaje Mr Wonderful: This Makes me Really Happy

PVP en El Corte Inglés 18,95€ La bolsa de almuerzo Gloppie está diseñada con 4 capas protectoras para mantener el almuerzo a uan temperatura óptima. Está hecha de tela de nailon 100% impermeable, es duradera y fácil de limpiar y tiene una capacidad de 9 litros.

Gloppie Bolsa Térmica Porta Alimentos – Bolsa Térmica para Comida – Bolsa de Almuerzo Térmica Impermeable – Ligera & Portátil Bolsa Playa – Isotérmica – Patrón Colibrí

Hoy en Amazon por 18,99€ Este porta alimentos OTG es perfecto de llevar el almuerzo, snacks, y otros alimentos, además de ser una excelente alternativa al plástico, gracias a su material impermeable de polietileno reciclado. Tiene formato cuadrado con capa térmica interior, cierre con cremallera bidireccional y una práctica asa de algodón para transportarlo con total comodidad.

Porta alimentos reciclado OTG Blue El Corte Inglés

PVP en El Corte Inglés 8,95€ Hecho de poliéster ligero y duradero, de alta calidad, este bolso Kasgo para el almuerzo tiene una forma rectangular y tridimensional. Puede almacenar tres loncheras, frutas y bebidas. Con un diseño de asa larga, esta bolsa se puede llevar tanto en la mano como en el hombro.

Bolsa Termica Comida, Kasgo Bolsa Térmica Porta Alimentos para Mujeres Hombres Aislado Bolsa Comida Trabajo Reutilizable Bolsa de Almuerzo con Bolsillo Frontal para Oficina Picnic Viaje, Negro

Hoy en Amazon por 20,89€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias

Foto de portada | El Corte Inglés

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com