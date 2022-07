'Y2k': Estética dos anos 2000 traz de volta cintura baixa e preocupação com transtornos alimentares

Entornointeligente.com /

09/07/2022

Os anos 2000 estão com tudo em 2022. E, com a moda «y2k», reapareceram também alguns fantasmas dessa época, como o culto à magreza — e toda a pressão que isso gera. Pense bem: talvez você tenha reparado que alguns famosos surgiram mais magros nas redes sociais. O Semana Pop deste sábado (9) explica por que tem muita gente preocupada que a volta da estética de 20 anos atrás crie uma nova era de transtornos alimentares. Assista ao vídeo acima.

O Semana Pop vai ao ar toda semana, com o resumo do tema que está bombando no mundo do entretenimento. Pode ser sobre música, cinema, games, internet ou só a treta da semana mesmo.

