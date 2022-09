¿Y ustedes van a votar por él otra vez en las elecciones presidenciales del 2024?

Entornointeligente.com /

Recién leí la siguiente noticia aquí en Aporrea: 244 migrantes venezolanos se quitaron la vida en Colombia en los últimos cinco años Agregando a estos venezolanos y venezolanas que se suicidaron recientemente en Colombia (¿y cuántos más en Chile, Ecuador, Bolivia, etc.?) probablemente debido a la miseria en la cual se habrían encontrado viviendo estos últimos años bajo el mando del actual jefe de Estado venezolano, también han muerto cientos y tal vez miles de otros venezolanos y venezolanas intentando escaparse de este miserable infierno de país (Venezuela), ahogados, asesinados, algunas violadas, otras descuartizadas, y más, en las fronteras, en las montañas, en los ríos, o en manos de criminales y psicópatas fuera de Venezuela … (… empujados hasta la miseria por psicópatas en su propio país para ser después asesinados por psicópatas en el exterior … sí señor …) … Venezolanos y venezolanas fundamentalmente inocentes empujados hacia el precipicio de la vida por el actual gobierno de Venezuela, un gobierno dirigido precisamente por el actual jefe de Estado venezolano, quien pareciera ser incapaz de sentir nada, él y/o su gobierno empujando su propia gente hacia una muerte anticipada, sin razón, sin lógica, sin absolutamente ningún sentido, y sin que se haya notado ni una sola vez alguna demostración de empatía o de consciencia humana por parte del actual jefe de Estado venezolano. ¡Qué venga la muerte! Bueno … Últimamente, cada vez que veo un titular parecido en Aporrea, me vienen a la cabeza un montón de preguntas, entre ellas: ¿Quiénes los lloran? ¿A quienes les importa? ¿Y ustedes van a seguir votando por el actual jefe de Estado venezolano en las elecciones presidenciales del 2024? ¿Por qué van a votar por él? ¿Votar por alguien así, es correcto, humanamente hablando? ¿Cómo se les dice a las personas que no son capaces de llorar ni una sola gota por los demás, por los lastimados, por los enfermos, por los más desafortunados, esas personas que son totalmente incapaces de sentir por los demás, personas sin una gota de empatía? ¿Cómo se les dice? ¿Qué tipo de personas siguen bailando salsa, llevando a cabo fiestas groseras para los ricos , y comiendo como reyes, mientras su propia gente se suicida debido a la miseria causada, en primer lugar, por ellos mismos? ¿Cómo se le dice a esa gente? ¿Cómo se le diría a una persona rica y poderosa quien, porque puede, porque le da la gana, le quebraría las dos piernas a una viejita muy pobre de 80 años que vive debajo de una mata de coco, pero que después, además, tendría la desfachatez para ir a verla sentada allí debajo de su mata de coco en una silla de ruedas sin ruedas para escupirle en el ojo y después reírse en su cara, porque puede, porque le da la gana, porque él sería el gran jefe del universo, y por eso él puede hacer lo que a él le dé la gana? (Además, pareciera que le gusta ver sufrir a los demás.) ¿Cómo se le diría a ese tipo de persona? No estoy diciendo que el actual jefe de Estado venezolano sea necesariamente así, pero tal vez que si lo es, yo no sé, habría que mandarlo a ser examinado por un psiquiatra y esperar los resultados, sin embargo, uno se crea su propia opinión en base a sus propias observaciones, entonces, por ende, cada quien lo vería al actual jefe de Estado venezolano a su manera. Yo personalmente creo que él es una de las personas más peligrosas del planeta para la humanidad, y tengo mis razones para creerlo, pero, esa es mi opinión personal, además, tal vez que yo estaría equivocado, no lo sé, pero lo dudo, aunque todo es posible. ¿Y ustedes van a votar por él otra vez en las elecciones presidenciales del 2024? [email protected]

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com