¡Y TODO EL INTERIOR DEL PAÍS! Zulianos agobiados por severo plan de apagones

"Es inhumano ese plan de apagones con el clima que hay en esta región, no merecemos esto" aseguró la señora Carmen Villasmil, docente jubilada quien a sus 70 años era atendida en un hospital ubicado en el centro de la capital marabina, tras sufrir complicaciones por la hipertensión. "No se puede dormir bien con este desastre, no es posible que si la luz llega a las 3 a.m. a esa hora te tienes que levantar a lavar, llenar envases con agua o hacer otros quehaceres, porque te la quitan en 3 o 4 horas" esto no se aguanta, expresó su hija Graciela Villasmil.

Jesús Arteaga, un abuelo de 80 años, también fue atendido por crisis hipertensiva. Relató que su hija tuvo que llevar una planta eléctrica a una reconocida maternidad de Maracaibo para que le hicieran la cesárea hace 2 semanas.

Los reclamos por la implementación de este plan de administración de carga anunciado por el gobernador Omar Prieto y autoridades de Corpoelec se incrementan cada día, a un mes del desastre eléctrico en el país y luego que la región zuliana lleva 9 años de apagones y 15 meses de racionamientos prolongados. Las pérdidas y daños son incalculables.

Durante las concentraciones del pasado sábado, en rechazo a los apagones y el colapso del servicio de agua se registraron 34 heridos y más de 200 detenidos en la región, entre los que se encontraban, diputados, periodistas y concejales.

Las concentraciones de “El Zulia en la calle para la Operación Libertad” fueron fuertemente reprimidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El coordinador político regional de Voluntad Popular, Ángel Machado, informó que los diputados de la AN fueron liberados en la avenida Milagro Norte de Maracaibo. “Después que golpearon y detuvieron a los diputados los abandonaron al norte de Maracaibo sin darles ninguna explicación”, afirmó.

Machado denunció que también se encuentran detenidos el coordinador nacional de Juventudes, José Riera, los activistas Gregori Sanabria, Luis Cubillán, además de otras personas que resultaron detenidas en ambas manifestaciones.

Por su parte, el diputado de la AN, Renzo Prieto, denunció que fue detenido arbitrariamente y obligado a montarse a la tanqueta de la GNB, dónde fue golpeado junto a la diputada Nora Bracho.

“La GNB nos detuvo sin ninguna justificación. Fui despojado de mis pertenencias personales y golpeado por un funcionario de apellido Borjas. La diputada Nora y yo fuimos liberados, pero los demás jóvenes fueron trasladados y desconocemos donde los tienen. Con estas detenciones buscan amedrentarnos, pero no lograrán dividirnos ni detener nuestra lucha”, declaró Prieto.

Represión en el oeste de Maracaibo

Pasadas las 10 de la mañana inició la represión de la concentración “El Zulia en la calle para la Operación Libertad” al oeste de Maracaibo. Cuando los ciudadanos empezaban a protestar en La Rotaria, de la parroquia Raúl Leoni de la capital zuliana, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los ciudadanos.

Los ciudadanos fueron sometidos con violencia, gases lacrimógenos y perdigones, de forma abusiva la Guardia Nacional reprimió a estos zulianos que pacíficamente salieron a las calles a respaldar al presidente Juan Guaidó, denunció la diputada a la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, al tiempo que reclamó que “el usurpador del Zulia es un cobarde que se esconde detrás de los guardias para atacar a una población que está decidida a recuperar la libertad y la democracia. Con su represión no nos detendrán”, dijo la diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el Zulia, rechazó las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas que sufrieron los manifestantes. “Tienen una actitud violenta. Vi como golpearon a adultos mayores y a jóvenes para detenerlos. Atacaron viviendas con bombas lacrimógenas y dispararon perdigones a quema ropa. Su intención es quebrarnos, pero no lo lograrán”, sostuvo.

La legisladora zuliana denunció que la concentración del este de Maracaibo también fue atacada con bombas lacrimógenas y perdigones. “Atacaron a periodistas, hirieron a decenas de personas con perdigones pero la gente siguió protestando y demostrando su compromiso con el cambio”, señaló.

