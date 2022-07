¿Y si Cambio? Que el orgullo inconsciente no impida la felicidad en tu relación de pareja

Entornointeligente.com /

Si hay algo que afecta significativa y negativamente la relación de pareja es el orgullo, específicamente cuando éste se manifiesta en forma de arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia y con sentimientos de superioridad, tal como lo define el diccionario RAE.

Desde esta perspectiva, el orgullo lastima la relación de pareja, ya que cuando una de las dos personas o las dos actúan desde esta energía y con este modelo de conducta, el amor queda desplazado, el afecto lastimado y la razón obnubilada.

Caso contrario ocurre cuando el ser humano se da cuenta que su conducta no es la más adecuada ni contribuye a su bienestar ni al de su entorno, especialmente al de su relación de pareja y reconoce que tiene un problema.

Cuando esto sucede, comienza a transformar sus creencias limitantes en potenciadoras, se compromete a superar traumas del pasado y deshacer patrones de solidaridad inconsciente que ya no les son útiles, fortalece su inteligencia espiritual y emocional y, le da al orgullo otra apreciación, una más consciente y liberadora, también expuesta en el diccionario de la RAE, como es el sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente involucrada.

Esto nos lleva a comprender que el orgullo por sí mismo no es el problema, el conflicto nace cuando se han aprendido patrones de conductas que, lamentablemente, perjudican a la persona y por ende sus relaciones.

Sanar heridas del pasado

El orgullo excesivo, dañino, tóxico y contaminante se aprende, no se nace con él. Son las experiencias de la infancia, los abandonos, los rechazos, las humillaciones, el desprecio y el maltrato psicológico, emocional o físico lo que lo va construyendo, amén de sufrir Trastornos de Personalidad, como el Narcicismo, en cualquiera de sus manifestaciones.

Sanar interiormente comienza por conocerse a sí mismo, lo cual comprende aprender a identificar aquellas causas que alimentan la permanencia de ese orgullo tan negativo y que a su vez, les impide alcanzar la plenitud y la paz, por lo tanto, es fundamental generar una nueva historia con una nueva conciencia.

Para ello, es necesaria una confrontación sincera contigo misma (o) y darte cuenta que muy posiblemente, tu pareja ha cambiado, muestra una conducta diferente, es más consciente, está más presente, reconoce su error, ha pedido perdón, te ayuda, te expresa más afecto, respeto y consideración, pero tu excesivo orgullo no te permite perdonarlo ni apreciar su cambio. Piensas que no tiene razón y que no lo (a) vas a perdonar nunca. Es posible también, que sí lo hayas notado, pero nuevamente es tu orgullo lo que te impide reconocerlo, decírselo y agradecerlo, siendo que lo que más deseas es castigarlo, comportándote de manera intransigente, provocadora, manipuladora y victimizante.

Si te haces consciente de tu situación emocional, podrías darte cuenta que:

· Has aguantado silenciosamente maltratos psicológicos, no sólo en tu relación de pareja, sino también en tus relaciones familiares, donde podría estar el origen de tu sufrimiento.

· Cuentas con un nivel de autoestima que no te permite autovalorarte positivamente, reconocer sus aptitudes, habilidades y potencial.

· Guardas resentimientos que te generan un profundo dolor interno y creaste una barrera interna para protegerte, cuidarte y evitar más sufrimiento.

· Sientes que, si cedes después de haber sufrido tanto, estarías humillándote, rebajándote y permitiendo que sigan haciéndote daño.

· Experimentas y siembras desconfianza de manera consciente y deliberada.

· Generas comportamientos que provocan el conflicto, sólo para molestar.

· Mantienes el pensamiento «sufre lo que yo sufrí», aunque ya no te sirve.

· A lo largo del tiempo han mantenido una puja entre quien tiene la razón.

Lo paradójico de toda esta situación es que a quien más daño haces es a ti misma(o) y esa conducta jamás los llevará a recuperar su hogar.

Desarrolla un orgullo consciente y positivo

La toma de conciencia sobre lo que origina el orgullo crónico, invita a vivir un proceso de transformación que sólo tú puedes comenzar. Si ya tu pareja lo comenzó, te lo está demostrando y está haciendo todo lo posible por recuperar el tiempo perdido y, tú deseas reconstruir tu hogar como siempre quisiste, date la oportunidad de comenzar de nuevo, desarrollando un orgullo consciente, lo cual quiere decir que podrás valorarte a ti misma (o) y al otro, que puedes negociar y forjar una vida más plena:

· Experimentando paz interior, desde la conciencia de quien realmente eres y hacia donde quieres ir.

· Reconociendo que no hay pareja perfecta, que cada persona puede cometer errores y lo importante es transformarlos en aprendizajes.

· Comunicándote asertivamente, hablando a tiempo y de manera gentil, sin agresiones ni violencia, sin callar ni victimizaciones ni manipulaciones.

· Generando confianza y siendo confiable.

· Escuchando atentamente.

· Abrazando la vida y sus aprendizajes.

· Aprendiendo de los errores.

· Creando tu propio patrón de vida.

· Buscando ayuda psicológica profesional,

Siembra el orgullo consciente y siéntete merecedor de lo bueno que tiene la vida para ti, más allá del pasado y disfrutando el momento presente.

Yamilet Pinto

Psicóloga

@yamiletpinto

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/IVpYB7IsahnE6HBjaQCqof

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com