Y SE RÍE- El video de Luis Parra contando una faja de billetes en dólares y euros

Por su parte, en las ultimas horas se filtro a las diferentes redes sociales un polémico material audiovisual en donde vemos al ex diputado del partido Primero Justicia y de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra contando desesperadamente una faja de billetes en dólares y euros, esto tras encontrarse en Europa en una gira para defender el caso del empresario colombiano, Alex Saab . Asimismo, en este video que dura tan solo menos de cinco segundos, podemos ver claramente como el ex diputado Luis Parra se encontraba contando, en una especia de cuarto, desesperadamente, una gran faja de billetes que se presumen que son dólares y también euros.

A su vez, en este polémico vídeo, por si fuera poco ya el acto, Parra termina con una sonrisa al darse cuenta que lo estaban grabando descaradamente.

Se filtra polémico video del ex diputado de Primero Justicia Luis Parra contando faja de billetes en dólares y euros. — Video @edvnoticias #luisparra

Por otro lado, es importante recordar y hacer mención a que el señor Luis Parra ha sido captado, además, en estos últimos días haciendo muchas compras en Europa junto a otros parlamentarios, esto durante una gira para, según, « defender » al empresario Alex Saab quien, al parecer, no se salvará de la extradición a los Estados Unidos.

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

