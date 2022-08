¿Y la paridad en los medios?: «A la ciudadanía se le informa con paneles donde hay solo una o ninguna mujer»

Entornointeligente.com /

Uno de los aspectos que más se ha destacado sobre el proceso constituyente es que la propuesta de nueva Constitución fue redactada por un órgano paritario, algo inédito a nivel mundial. Las mujeres constituyentes no solo fueron la mitad de la Convención, sino también integraron de manera paritaria las presidencias y comisiones de trabajo. Esto derivó en lo que ya todas y todos conocemos: una propuesta de Constitución que establece la democracia paritaria, además de un conjunto de normas que recogen propuestas de la agenda feminista.

Se podría esperar que luego de un año de trabajo de la Convención y de las organizaciones que participaron del proceso, donde las mujeres fueron fundamentales, ellas también fueran parte del debate público en torno a la propuesta constitucional. Sin embargo, no ha sido así.

Abundan los paneles de hombres expertos en la televisión, radios y reportajes, pero escasean las mujeres. Ejemplos hay muchos. En el programa «100 indecisos» de Mega, de 4 invitados, generalmente solo una, incluso ninguna, es mujer. Además, las mujeres que han participado representan solo a un sector político (Evelyn Matthei, Ruth Hurtado, Constanza Hube y Karla Rubilar), situación que se repite incluso en los matinales.

Lo mismo ocurrió en Radiografía Constitucional, de Canal 13, excepto cuando el tema fue paridad e igualdad de género, capítulo en el que solo se invitó a mujeres. Perpetuando así, además, la noción de que estos son temas solo de mujeres, no de la sociedad en su conjunto.

Este sesgo no solamente se observa en televisión, también se evidencia en diversos artículos y reportajes respecto a la Constitución en prensa escrita. No aparecen muchas expertas dando su opinión o siendo incluidas como parte importante del proceso constituyente o de la campaña previa al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Lo mismo se replica en las radios, a diferencia de una mayor presencia de mujeres en medios digitales.

El sistema de pensiones, el sistema de salud, los salarios, la delincuencia, entre otras problemáticas actuales, ¿afectan de la misma manera a los hombres y a las mujeres? Claro que no. Y nuestra historia tiene múltiples registros que comprueban que las realidades de hombres y mujeres no son las mismas.

Los medios hablan de un voto informado. Sin embargo, a la ciudadanía se le informa con paneles en los cuales hay solo una mujer, que, además, es imposible que represente la postura política de las millones de mujeres del país, que constituimos la mitad de la población del territorio nacional y del padrón electoral. Y es aquí donde la paridad debe actuar. Que las distintas expertas informen cómo podría cambiar la realidad de las mujeres en el caso de que se apruebe el nuevo texto y, por supuesto, contribuir en el debate en general.

Según el Informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2020, los medios tradicionales alcanzarán la paridad recién en, mínimo, 67 años. Es momento de actuar en favor de ello. Hay mujeres destacadas y expertas en sus áreas, hay mujeres que participaron de la Convención Constitucional, hay mujeres que se han movilizado en sus territorios, también hay mujeres que ven estos medios y no se ven representadas. No hay razones para no incluir mujeres en su diversidad de opiniones y opciones políticas. Ahora que estamos debatiendo sobre la propuesta constitucional, ¿dónde quedaron las voces de las mujeres que participaron activamente del proceso?

