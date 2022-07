¿Y entonces? â» Miguel Mawad subió una imagen con su ex Aleska Génesis (+FOTO)

Entornointeligente.com /

El empresario venezolano Miguel Mawad subió una fotografía junto a su ex, Aleska Génesis. Luego de terminar su relación con la actriz venezolana Gaby Espino, el empresario vinculado al régimen de Nicolás Maduro, Miguel Mawad, ha posteado una imagen en sus historias de Instagram junto a su ex , Aleska Génesis. Ahora bien, aunque no se sabe si la imagen es nueva o un recuerdo, en la foto salen muy abrazaditos.

En este caso, el público se encuentra confundido debido que esta semana también aparecieron imágenes recientes de la modelo barquisimetana junto a su otro ex , el reggaetonero Nicky Jam , por este motivo los internautas no saben si Aleska volvió con el artista estadounidense o si regresó con su ex el empresario.

Seguidamente, no se sabe qué está pasando en la vida sentimental de la modelo pero lo que es seguro es que tiene a ambos hombres a sus pies. Por último, hay que recordar que hace escasos días en el programa Chisme No Like, el periodista Javier Ceriani aseguró que Nicky y Aleska habían terminado su romance porqué esta última le había sido infiel con Mawad , sin embargo esto solo son rumores.

Redacción Gossipvzla

