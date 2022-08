Xiaomi revela el prototipo de robot que detecta emociones

Entornointeligente.com /

Xiaomi ha revelado su primer prototipo de un robot humanoide capaz de detectar emociones. El CyberOne fue mostrado en el evento de presentación del Mix Fold 2 en China.

El «Metal Bro» mide unos 1.77 metros y pesa 52 kilos. Por algún motivo, es signo Leo y, al momento de ser presentado, le dio una flor al CEO de Xiaomi, Lei Jun.

La máquina humanoide tiene un rostro en forma de panel OLED curvo, puede ver el mundo en 3D, escuchar con dos micrófonos e identificar 45 tipos de emociones de las expresiones vocales humanas.

Su cuerpo tiene un total de 21 grados de libertad, que están habilitados por 13 articulaciones. Puede alcanzar una velocidad máxima en movimiento de 3,6 kilómetros por hora.

«La inteligencia artificial y las capacidades mecánicas de CyberOne son todas desarrolladas por Xiaomi Robotics Lab. Hemos invertido mucho en I+D que abarca varias áreas, incluida la innovación de software, hardware y algoritmos», señaló el líder.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

— leijun (@leijun) August 11, 2022

¿Saldrá al mercado? Pese a su revelación, el CyberOne no llegará al mercado de manera masiva porque costaría entre 89 o 104 mil dólares.

Es curioso el modelo del robot porque Tesla, de Elon Musk, ha anunciado que en septiembre presentará un modelo similar.

