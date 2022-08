Xiaomi presenta el CyberOne: Robot humanoide bípedo capaz de reconocer emociones humanas

Entornointeligente.com /

Xiaomi presentó este jueves durante un evento celebrado en Pekín uno de sus desarrollos tecnológicos más avanzados. Se trata del CyberOne, el primer robot humanoide bípedo diseñado por la compañía china, el cual es capaz de reconocer emociones.

Según detalla la firma, el CyberOne mide 1,77 metros de altura, tiene una envergadura de brazos de 1,68 metros y un peso de 52 kilos. Admite hasta 21 grados de libertad de movimiento y alcanza una velocidad de respuesta en tiempo real de medio milisegundo para cada grado de libertad, lo que le permite simular con gran precisión los movimientos humanos, reseñó RT.

Para garantizar la flexibilidad de las extremidades superiores, Xiaomi desarrolló un motor de alta eficiencia capaz de crear hasta 30 Newton-metro de torque, por lo que es capaz de sostener hasta un kilo y medio con una sola mano.

Un androide que reconoce emociones

La combinación del módulo de visión en profundidad Mi-Sense y un algoritmo de interacción de inteligencia artificial permiten al CyberOne percibir el espacio en 3D, así como reconocer individuos, gestos y expresiones, por lo que puede no solo ver sino también procesar su entorno.

Meet #CyberOne , our first full-size humanoid robot developed by the Xiaomi Robotics Lab. He is 1.77 meters tall and weighs 52 kg, kind of a big guy among humanoid robots. What nickname should we give him?🤔

— leijun (@leijun) August 11, 2022 Del mismo modo, gracias al motor de reconocimiento semántico del entorno MiAI y el de emociones vocales con que fue equipado, puede reconocer 85 tipos de sonidos ambientales y 45 clasificaciones de emociones humanas. El robot es capaz de detectar la felicidad o el enojo, e incluso reconfortar al usuario en momentos de tristeza.

El desarrollo del androide, detalló Lei Jun, fundador y presidente del Grupo Xiaomi, combinó tecnologías de vanguardia de diversos sectores, como la percepción y la cognición biónicas, la biomecatrónica, la inteligencia artificial, el ‘big data’ y la navegación visual, entre otras.

«Con la inteligencia artificial como núcleo y un armazón humanoide de tamaño real como recipiente, se trata de una exploración de las posibilidades del futuro ecosistema tecnológico de Xiaomi y un nuevo avance para la empresa», comentó.

