Xiaomi presentó robot humanoide de 1,77 mts

Carlos Dávila.- Durante un festival tecnológico en Pekin, Xiaomi presentó su primer robot humanoide al que denominaron CyberOne, el cual tiene la capacidad de detectar la felicidad y otras emociones en una persona . Este prototipo es capaz incluso de consolar al usuario en momentos de tristeza.

El lanzamiento estuvo acompañado de la presentación oficial del nuevo móvil Xiaomi Mix Fold 2.

El gigante tecnológico detalló que CyberOne puede reconocer personas, gestos y expresiones , así como detectar 85 tipos de sonidos ambientales, y clasificar las emociones humanas a partir de la voz.

— leijun (@leijun) August 11, 2022 De igual forma, el nuevo prototipo de Xiaomi posee una estructura física similar a la humana , tiene una estatura 1,77 metros, 52 kg y le fue asignado el signo zodiacal Leo. CyberOne también cuenta con una movilidad de 21 grados de libertad con una velocidad de respuesta en tiempo real de 0,5 milisegundos .

Xiaomi desarrolló nuevas tecnologías Durante la presentación, el fundador y presidente del Grupo Xiaomi, Lei Jun, indicó que la compañía utilizó tecnologías de vanguardia de diversos sectores, como la percepción y la cognición biónicas, la biomecatrónica, la inteligencia artificial , el ‘big data’ y la navegación visual.

« Con la inteligencia artificial como núcleo y un armazón humanoide de tamaño real como recipiente, se trata de una exploración de las posibilidades del futuro ecosistema tecnológico de Xiaomi y un nuevo avance para la empresa «, comentó.

El nuevo prototipo puede » percibir el espacio 3D, así como de reconocer individuos, gestos y expresiones , lo que le permite no solo ver, sino también procesar su entorno», finalizó Jun .

