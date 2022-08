Xiaomi podría lanzar una nueva marca para ofrecer una experiencia Android sin MIUI

Entornointeligente.com /

La compañía Xiaomi es una caja de sorpresas y, por lo que parece, está madurando una nueva que no deja de ser tan curiosa como arriesgada. Pero esto no le da precisamente miedo a la firma asiática, que según parece estaría trabajando en tener una nueva marca que acompañe en el mercado a opciones como por ejemplo Redmi o POCO.

No es precisamente una novedad que la compañía ponga en el mercado lo que se conocen como submarcas para poder cubrir ciertos nichos de una forma mucho más eficiente (y, de paso, molestar en la medida de lo posible al resto de marcas). En el caso del que estamos hablando, la fuente de la información indica que la idea sería poner en juego una nueva que fabrique teléfonos y tablets . Nada muy loco, pero que sí puede generar ciertas dudas, debido a que ya dispone de opciones así en su entramado.

Que es lo que buscaría Xiaomi Evidentemente, si tiene en mente lanzar una nueva marca, la idea es que compita lo menos posible con los productos que ya lanza en el mercado. Y, teniendo en cuenta lo antes mencionado respecto a los productos, esto puede parecer complicado. Pero, en realidad, no es así. Por lo que se conoce , la idea sería ofrecer una línea de producto a los usuarios que buscan ante todo conseguir una experiencia pura de Android , algo que con los terminales actuales que lanza no es posible debido a que utiliza la personalización MIUI.

El motivo está muy claro: en diferentes mercados, como por ejemplo India, las ventas de terminales que ofrecen exactamente esto es muy grande y, por este motivo, competencia como puede ser OnePlus o los propios Pixel de Google tienen una cuota de mercado de lo más interesante. Y, evidentemente, Xiaomi desea hacerse con parte de ese pastel donde ahora mismo no tiene anda que hacer. Y, esto, lo conseguiría sin prescindir ni presionar a marcas como POCO. La idea, conocido esto, no parece tan descabellada .

La compañía ya tiene una experiencia previa Esto es algo también importante, ya que no se debe olvidar que Xiaomi en su momento lanzó terminales que integraban la plataforma Android One y, además, con bastante éxito todo hay que decirlo. Por lo tanto, sería retomar esto con las mejoras correspondientes y siempre con el sistema operativo de Google sin tocar nada y evitando al máximo la existencia de bloatware . Además, se ha conocido que los terminales no serían propios de la gama alta, ya que contarían los primeros modelos con procesadores Snapdragon 700 , por poner un ejemplo.

Lo antes mencionado permitiría que los dispositivos tuvieran unos precios de un máximo de unos 320 euros , por lo que encajaría a la perfección para competir en la gama media. Si se cumplen lo que se ha publicado, sería una excelente noticia que la nueva marca de Xiaomi con Android puro y sin bloatware llegase a España . Seguro que lograría ventas de lo más interesantes y no serían pocos los que valorarían muy seriamente su compra.

