Xi e Putin reforçam amizade, apesar de dúvidas sobre a Ucrânia

O encontro serviu para reforçar a amizade entre a China e a Rússia, tendo como pano de fundo a tensão com o Ocidente, mas deixou também claro que Pequim tem dúvidas sobre a Ucrânia. «Valorizamos muito a posição equilibrada dos nossos amigos chineses em relação à crise ucraniana. Percebemos as perguntas e preocupações nesta matéria», disse o presidente russo, Vladimir Putin, nas declarações públicas antes do início da reunião com o homólogo chinês, Xi Jinping, prometendo explicar a posição de Moscovo, «apesar de já termos falado disto antes». O comunicado oficial chinês sobre o que se discutiu não faz qualquer referência à Ucrânia.

O encontro bilateral entre os dois líderes, o segundo este ano, ocorreu em Samarcanda, no Uzbequistão, à margem da cimeira da Organização para Cooperação de Xangai. E surge numa altura de tensão com o Ocidente. No caso da Rússia devido à guerra na Ucrânia, que a torna alvo de sanções que continuam a afetar a economia russa – daí que a relação com Pequim seja essencial. No caso da China, devido à tensão em Taiwan, agravada com a visita indesejada à ilha – que os chineses consideram como uma província rebelde – da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. Depois da pandemia esta foi também uma oportunidade para Xi Jinping voltar ao cenário internacional (esta é a primeira viagem ao estrangeiro desde janeiro de 2020).

De acordo com a versão chinesa do encontro , Xi e Putin «trocaram opiniões sobre as relações entre China e Rússia, questões internacionais e temas regionais de interesse comum» . Em nenhum momento do comunicado se refere a Ucrânia, falando-se contudo do «mundo turbulento» ou do alargar do «apoio mútuo em questões relativas aos respetivos interesses fundamentais» de cada um dos países.

Subscrever Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde a invasão russa – o anterior tinha sido antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim. Nessa ocasião ambos anunciaram uma «amizade sem limites» e prometeram apoiar os respetivos «interesses fundamentais». Dias depois desse encontro, Moscovo lançava a sua «operação militar especial», que Pequim não defende, mas também não condena.

As preocupações da China No início da reunião desta quinta-feira , em que Putin apelidou Xi de «caro amigo» e o líder chinês acrescentou a expressão «velho amigo» , o presidente russo disse ao homólogo que «valoriza muito a posição equilibrada dos amigos chineses em relação à crise ucraniana». Mas, numa admissão rara que parece mostrar uma tensão em relação ao tema, disse «perceber as perguntas e preocupações» da China em relação à situação na Ucrânia, explicando que deixaria claro durante a reunião a posição russa, «apesar de já termos falado disto antes».

No comunicado de Pequim, diz-se que Xi reiterou a «comunicação estratégica eficaz» que tem sido mantida entre os dois países, em especial este ano. «Diante das mudanças no mundo, nos tempos e na história, a China está disposta a trabalhar com a Rússia para demonstrar a sua responsabilidade como uma grande potência, que desempenha um papel de liderança, e injeta estabilidade e energia positiva num mundo turbulento», lê-se no texto divulgado nos sites oficiais.

Por seu lado, segundo os chineses, Putin reiterou firmemente o princípio de uma só China «e condenou certos países por empreenderem ações provocatórias em questões relacionadas com os interesses centrais da China». O presidente russo falou especificamente das «provocações dos EUA e dos seus satélites no Estreito de Taiwan», num momento de tensão.

Além da contestada visita de Pelosi à ilha – que Pequim considera uma província rebelde e cuja reunificação defende, não afastando a hipótese de poder ser através da força – uma comissão do Senado norte-americano aprovou na quarta-feira os primeiros passos para abrir a porta a uma ajuda militar direta de Washington. No encontro, Xi enfatizou precisamente que a ilha é parte da China e que se opõe à «interferência externa», reiterando que «nenhum país tem o direito de ser juiz na questão de Taiwan».

Congresso do PCC Nas declarações no início, Putin lembrou que «o mundo está a mudar rapidamente, mas só uma coisa permanece imutável: a amizade entre a China e a Rússia», assim como a «parceria estratégica» entre os dois países, e o reforço destas relações. O presidente russo desejou ainda ao homólogo, em vésperas do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês, que em outubro deverá dar um terceiro mandato histórico a Xi Jinping, «sucesso na implementação do plano de grande escala para o desenvolvimento dinâmico da nação chinesa».

Segundo Putin, a cooperação entre Moscovo e Pequim «pode ser considerada um modelo», garantindo que esta dupla «desempenha um papel essencial em garantir a estabilidade global e regional». De acordo com o presidente, r ussos e chineses «defendem a formação de uma ordem mundial justa, democrática e multipolar baseada na lei internacional e no papel central das Nações Unidas e não em algumas regras que alguém inventou e está a tentar impor aos outros, sem sequer explicar». Putin alega ainda que «as tentativas de criar um mundo unipolar adquiriram recentemente uma forma absolutamente feia e são inaceitáveis para a grande maioria dos países do planeta».

O Kremlin apresentou a cimeira de líderes da Organização para Cooperação de Xangai – que inclui também Índia, Paquistão e quatro ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central – como uma «alternativa» às instituições dominadas pelo Ocidente.

Notícia corrigida: a versão inicial indicava, erradamente, que Samarcanda é a capital do Uzbequistão.

