Xi destaca revitalización del noreste de China

El presidente chino, Xi Jinping, ha enfatizado un mayor sentido de responsabilidad y más esfuerzos en la revitalización de la región nororiental de China en la nueva era.

Durante su gira de inspección en la provincia de Liaoning del martes al miércoles, Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, instó a abrir nuevos caminos en la revitalización y el desarrollo de la provincia nororiental.

Xi pidió coordinar la respuesta a la COVID-19 con el desarrollo económico y social, equilibrar los imperativos de desarrollo y de seguridad, aplicar de forma completa, acertada y general la nueva concepción del desarrollo, y promover firmemente el desarrollo de alta calidad.

Deben hacerse esfuerzos para promover la prosperidad común para todos, avanzar en la modernización de los sistemas y de la capacidad de China para gobernar el país, y profundizar el disciplinamiento integral y riguroso del Partido, con el fin de preparar el escenario para el XX Congreso Nacional del PCCh, indicó Xi.

Durante la inspección, Xi acudió a las ciudades de Jinzhou y Shenyang, donde visitó varios lugares, incluido un monumento conmemorativo revolucionario, un proyecto de tratamiento fluvial y lacustre, una empresa y una comunidad.

El martes por la tarde, Xi visitó primero el Memorial de la Campaña de Liaoxi-Shenyang, en la ciudad de Jinzhou. Xi indicó que la victoria de la campaña de Liaoxi-Shenyang durante la Guerra de Liberación hace más de 70 años se logró gracias al pleno apoyo de las masas populares en el noreste, también lo fueron las victorias de la campaña de Huai-hai y la campaña del cruce del Changjiang, ambas durante la Guerra de Liberación.

Al subrayar que la voluntad del pueblo constituye la mayor política, Xi dijo que mientras el Partido mantenga sus vínculos con las masas populares, respire el mismo aire que las masas populares, comparta el mismo destino, y esté conectado con ellas, puede obtener el poder para triunfar sobre cualquier dificultad.

Xi se reunió con soldados y camaradas veteranos, y con representantes de familias y parientes de mártires revolucionarios.

Xi indicó que la gente en el noreste de China sacrificó mucho para lograr el éxito de la campaña de Liaoxi-Shenyang y la liberación del noreste de China, e hizo contribuciones de gran dimensión para el desarrollo de la Nueva China y la victoria de la Guerra de Resistencia a la Agresión Estadounidense y en Ayuda a Corea. Xi comentó que esto nunca será olvidado por el Partido ni por el pueblo chino.

Nunca permitiremos que nuestro país socialista cambie su naturaleza. Ni lo hará el pueblo, afirmó Xi.

Xi dijo que los comités del Partido y los gobiernos de todos los niveles cuidan a los soldados y camaradas veteranos, así como a las familias y los parientes de mártires revolucionarios.

Más tarde, Xi visitó un parque forestal en Jinzhou para inspeccionar el trabajo local de restauración ecológica.

La concepción del desarrollo ecológico debe aplicarse a la conservación ecológica, el mejoramiento del medio ambiente, la producción y manufactura, el desarrollo de ciudades, la vida de las personas y otros aspectos para acelerar la construcción de una China hermosa, indicó Xi.

Xi también fue informado sobre los esfuerzos de control de las inundaciones en la provincia, donde intensas lluvias veraniegas provocaron estragos en las tierras de cultivo y en propiedades del pueblo y cerca de 200.000 personas fueron reubicadas. Al señalar que agosto sigue siendo un mes clave para el Norte para evitar inundaciones, Xi pidió a los comités del Partido y a los gobiernos de todos los niveles continuar poniendo a las masas populares y sus vidas por encima de cualquier otra cosa.

Deben hacerse esfuerzos para fortalecer la monitorización de las inundaciones, identificar los riesgos y las vulnerabilidades, y tomar medidas meticulosas y tangibles en el control y auxilio en caso de inundaciones, dijo Xi, y añadió que deben hacerse los arreglos apropiados para garantizar la seguridad de los afectados por las inundaciones.

Las autoridades deben diseñar planes adecuados para la recuperación y reconstrucción posteriores al desastre con el fin de ayudar a la población a restablecer su producción y su vida lo antes posible.

Xi pidió esfuerzos para impulsar las capacidades de prevención y defensa contra las inundaciones y los desastres geológicos, así como las capacidades de rescate de emergencia y alivio de desastres.

Al señalar que partes del país están experimentando graves sequías, Xi también instó a realizar esfuerzos de alivio sólidos al respecto.

En una plaza de Jinzhou, Xi dijo a los residentes que la modernización al estilo chino se caracteriza por la prosperidad común para todos, no sólo para unos cuantos. También se distingue por un desarrollo equilibrado del progreso de las civilizaciones material y espiritual.

El Comité Central del PCCh ha otorgado gran importancia a la revitalización de la región nororiental del país, indicó Xi. «Tenemos plena confianza y expectativas en la revitalización integral del noreste en la nueva era».

En su visita el miércoles a la empresa Siasun Robot and Automation Co. Ltd. en la capital provincial de Shenyang, Xi expresó su afirmación por el progreso realizado por la empresa en innovación independiente y desarrollo industrializado.

Subrayó que el Comité Central del PCCh ha dado una importancia especial a la innovación independiente, lo que facilitará el cambio de China de una economía de cantidad a una economía de calidad y un país fuerte en la manufacturación.

En un momento en el que la globalización económica está enfrentando vientos en contra y el proteccionismo está aumentando, debemos seguir abriéndonos al mundo y esforzándonos por el desarrollo económico, señaló Xi.

Destacó los esfuerzos para crear una nueva configuración de desarrollo que esté centrada en la economía nacional, pero que se caracterice por una interacción positiva entre los flujos económicos nacionales e internacionales.

Xi pidió esfuerzos inmediatos para promover la independencia y la autosuperación científicas y tecnológicas y un mayor impulso para asegurar el dominio del país de las tecnologías claves y medulares en los ámbitos claves y de la manufacturación de bienes de equipo.

Posteriormente, Xi visitó la comunidad Mudan, en el distrito de Huanggu. La comunidad, construida en la década de 1980 y que alberga a más de 3.000 hogares, se ha convertido en un modelo de la gobernanza en los niveles de base luego de haberse sometido a una renovación de comodidades y a la mejora de los servicios en los últimos años.

Xi subrayó la mejora del entorno de vida de las antiguas comunidades residenciales para satisfacer las necesidades diarias de los residentes y garantizar la seguridad.

También hizo hincapié en el fortalecimiento de los servicios comunitarios y en el desarrollo de programas de atención a la tercera edad y de servicios pertinentes.

Al subrayar el crecimiento saludable de los menores, Xi pidió a las comunidades realizar más actividades fuera del campus en beneficio del público.

Se deben hacer más esfuerzos para que la población sienta que el PCCh sirve al pueblo de todo corazón y que está siempre con él, dijo.

El miércoles por la mañana, Xi se reunió con oficiales militares de nivel de coronel superior para arriba y comandantes mayores de regimientos en Shenyang y se tomó una foto de grupo con ellos.

