Entornointeligente.com / De cara al futuro hay muchas cosas pendientes, y Xbox Game Studios buscaría que sus juegos funcionaran a 60 FPS o más en el futuro. Al menos esto es lo que afirma Klobrille, insider de Xbox bastante reconocido en la industria. Si bien los primeros juegos (que han sido cross-gen) lograron ejecutarse a 60 FPS en la nueva generación, algunos esperaban a medida que comenzaran a aparecer los juegos exclusivas para las consolas de la generación actual esto cambiara, y retornara a los 30fps.

La noticia de que Xbox Game Studios buscaría que sus juegos funcionaran a 60 FPS o más en el futuro, es sin duda un respiro para los fans que tenían dudas al respecto. Los 60fps es un estándar que se había esperado por mucho tiempo . Aún nos falta confirmación oficial, aunque tendremos que esperar a que salgan los juegos para tener esto. Con todo, Klobrille es una fuente confiable.

Xbox Game Studios buscaría que sus juegos funcionaran a 60 FPS o más en el futuro Según Klobrille, experto en Xbox, Xbox Game Studios buscaría que sus juegos funcionaran a 60 FPS o más en el futuro. Y una de las razones por las que Microsoft hará esto es xCloud . Cuando se le pedió más detalles sobre este comentario, Klobrille respondió que si bien siempre habrá excepciones, esto se convertirá en el foco de los proyectos futuros de Microsoft. Esto tiene sentido cuando los juegos tengan exigencias técnicas superiores.

Se habrían filtrado nuevos detalles de Battlefield 6 antes de su revelación Muchos de los juegos que se lanzaron recientemente se han mejorado para que se ejecuten a 60 FPS o incluso a 120 FPS. Esto es incluso parte de un impulso de marketing más grande con la función FPS Boost de las consolas Xbox . En el momento, hay cerca de 90 juegos compatibles con el FPS Boost.

