Xbox estaría negociando la compra de editoras y pequeños estudios japoneses, según rumores

No cabe duda de que Xbox est apostando fuerte por el mercado japons en esta generacin: la compaa admiti recientemente que su plataforma recibir muchos ms juegos japoneses en el futuro, y a principios de ao desvel estar trabajando en un «producto revolucionario» con desarrolladores de Japn. ltimamente tambin han salido a la luz rumores de posibles compras de estudios y editoras, informaciones que ahora ganan fuerza despus de las palabras del periodista Imran Khan en el ltimo programa de Giant Bombcast.

Segn Khan, Microsoft ya est en conversaciones de adquisicin con varias grandes editoras japonesas: «Han hablado con varios publishers japoneses sobre adquisiciones. No puedo decir cmo de lejos han llegado esas conversaciones, pero estn claramente interesados en algunas editoras japonesas y otros pequeos estudios «, asegura el periodista.

La colaboracin con Kojima Productions habra abierto la veda Las declaraciones de Imran Khan han sido corroboradas por el colaborador Jeff Grubb en el mismo programa, quien ha asegurado que Xbox est buscando nuevos acuerdos en Japn tras firmar la colaboracin con Hideo Kojima , cuya primera imagen podra haberse desvelado hace poco.

$MSFT ‘s @XboxP3 talks #Tencent , #JRPG ‘s, and @discord ※ and explains why it’s not time to follow $SONY ‘s hike in prices. #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/BCIY0wE8Gt — Squawk Asia (@asiasquawkbox) September 16, 2022

Eso es algo que incluso el propio Phil Spencer, jefe de Xbox y CEO de Microsoft Gaming, ha dejado claro recientemente: en una entrevista durante Tokyo Game Show 2022, Spencer confirm el inters de su compaa por seguir realizando adquisiciones y colaboraciones e incluso mencion lo tiles que son este tipo de ferias para cerrar acuerdos as: » Una de las cosas que me encanta de venir aqu a Tokio son los desarrolladores con los que me reno , las nuevas asociaciones que tenemos con gente como Kojima Productions y hablar con algunos de nuestros socios editoriales existentes y creadores independientes».

