Xavier: “Villar es un complemento extraordinario y con Martínez son arrolladores en materia de trabajo”

La senadora del Partido Socialista Mónica Xavier se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de un triunfo del FA en octubre y espera que la gente “no se deje llevar por todo ese disparatario de noticias falsas” en contra de la gestión del FA. Afirmó que Graciela Villar “es un complemento extraordinario” y que junto a Daniel Martínez resultan “arrolladores” en materia de trabajo. En entrevista con Panorama 1410, del Multimedio LA REPÚBLICA, Xavier se refirió también a la instalación de UPM y a la confirmación de su instalación en Uruguay en plena campaña. “Que una inversión de esta naturaleza se haga a 90 días del acto eleccionario es que estos inversores tienen confianza en la institucionalidad uruguaya”, afirmó.

Estamos en una campaña que a priori parece la más complicada para el FA, hay mucha intensidad. ¿Cómo ve que se presentan las cosas con la fórmula consagrada y con el ruido que hubo para lograrla?

Soy muy optimista, las cosas que hemos hecho son muy positivas para el Uruguay y espero que las personas reflexionen y no se dejen llevar por todo ese disparatario que han supuesto las noticias falsas en una sociedad que tiene mucho nivel de interconexión a través de las redes. Siempre hay quienes privilegian discutir la forma en lugar del contenido y yo privilegio el contenido. Y la compañera Graciela Villar es un complemento extraordinario y junto a Daniel Martínez son arrolladores en materia de trabajo, de convicción y de trasmitir esa fuerza que ambos tienen. Es una muy buena fórmula para llegar al cuarto gobierno. Pienso que la oposición tiene más convicción que nunca en la necesidad de ganar y eso genera que en el campo de juego el contrincante está con todas sus fuerzas. Confío en el despliegue del FA que cuando se activa es una locomotora, pero está muy quedado el FA en el territorio nacional. El tiempo que le dedicamos al intercambio entre nosotros que siempre es positivo no está compensado con el tiempo que le dedicamos al ciudadano/a a explicarle cosas por ej. la noticia más importante de nuestro país y la más importante de Finlandia…es una inversión que va a sacudirnos mucho, pero no podemos hacer lo mismo que hasta ahora con algo que por primera vez le ocurre al país, una inversión de este porte… ahora viene lo más difícil, trabajar para lograr que todas las precauciones y prevenciones que tenemos sean superadas por certidumbres que logramos; cómo se trabajó para que UPM diera garantías de no contaminación. Esto va a cambiar desde el impacto económico y es una carta de confianza… Que una inversión de esta naturaleza se haga a 90 días del acto eleccionario es que estos inversores tienen confianza en la institucionalidad uruguaya. Que un emprendimiento de esta naturaleza en un país con reglas muy exigentes como es Finlandia genere esta carta de confianza, me parece que nos tendría que enorgullecer a todos…. Si en el presupuesto nacional vamos a tener que fortalecer el presupuesto para Dinama y aumentar los vínculos o la dotación de personal para Dinama, después no digamos lo que decimos cuando evaluamos los vínculos funcionales y los incrementos de personas en este período, en el cual el PBI se cuadruplicó. No podemos seguir teniendo el mismo aparato del Estado…salvo que nuestra concepción sea: “Todo lo puede hacer mejor el privado que el Estado”…..seguimos insistiendo que el Estado se tiene que ocupar de las cosas que son un resorte nacional y que tienen ese interés ciudadano en garantizar determinado tipo de orientación en las políticas públicas. … El impacto en una zona que siempre ha tenido una postergación económica y social y una relación de trabajo y de oportunidades siempre sin evolucionar en esa parte del territorio.. Es un cambio de estructura fundamental para que ese sector de nuestro país tenga oportunidades. Nuestros recursos en materia de contralor ambiental por suerte no son ahora los mismos de antes… ¿Tenemos problemas ambientales? Sí, claro… pero no se mejoran diciendo “no movamos nada más”.. Se mejoran atacando los problemas y por eso tenemos un trabajo para la recuperación de nuestro suelo, una mejora de los cursos de agua… ¿Por qué antes no nos preocupábamos por lo que puede generar en materia de cambio climático una ganadería y agricultura sin todas las prevenciones que hoy sabemos se deben tener? Es lo mismo, cualquier actividad productiva va a generar un impacto y se trata de encontrar la forma para que ese impacto negativo se minimice y sean los positivos los que se maximicen.

La oposición ha sido crítica en el tema UPM, parece que no esperaban que saliera de esta forma y a pocos meses de la elección. Se planteó que revisarían el contrato en caso de que sean gobierno. ¿Cómo cree que reaccionarán ante esta noticia que puede llegar a ser la noticia del año?

Les va a doler. Uruguay ha tenido a nivel de inversión extranjera directa la inversión que nunca tuvo en otros períodos de gobierno… y aunque no sea la única apuesta, porque también tenemos que apostar a la microeconomía, apostar a formas que sean potenciadas…esto es algo que Uruguay logra con los gobiernos del FA… Creo que el FA desde el gobierno va a hacer que esto que puede ser un rubro primario termine desarrollando industrialización para que haya otras derivaciones que pueden ser igual o más importantes que la UPM 2. Nos eleva a un rango en el que los desafíos por venir son más importantes y podemos poner mucha inteligencia uruguaya a desarrollar más investigación y más oportunidades laborales.

