Xavier Abadie inscribió su candidatura para presidir el CICO

La agrupación ‘CICO Contigo Podemos’ forma parte de los candidatos para el directorio 2023 ※ 2024 del Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro (CICO) para las votaciones que se realizarán el sábado 19 de noviembre.

El Ing. Jonathan Abadie busca captar la presidencia del CICO. Su binomio a la vicepresidencia Es la Ing. Silvia Aguilar. Además, la directiva la integran Carolaine Batallas Astudillo como secretaria y Alexander Blacio Vidal, tesorero.

Abadie manifestó que entre su plan de trabajo consta: la readecuación, cerramiento e iluminación de la cancha del gremio que está ubicada en la ciudadela de Ingenieros Civiles, es una de sus principales propuestas de campaña, añadió el aspirante.

Los candidatos han priorizado las necesidades que se presentan en las instalaciones del colegio, por lo que proponen aumentar la seguridad con implementación de más cámaras y adecentamiento de las baterías.

Así mismo, realizar cursos en constante actualización para los socios, con talleres y capacitación brindada por varios profesionales, se verá reflejado en la administración, indicó Abadie.

«Vamos a estar vigilantes para que nuestros socios no se vean afectados cuanto tengan contratos con las instituciones del Estado. Como es de conocimiento público, las entidades adeudan a los constructores y eso hay que dar seguimiento para que la inversión no sea recuperada, porque hay obras terminadas, pero no pagadas», expresó Xavier Abadie.

La lista la complementan: María Fernanda Mascote Monserrate como primer vocal; segundo Vocal, Bryon Estalin Cueva Bravo; tercer vocal, Mónica Katherine Moreira Córdova; cuarto vocal, Ángel Adrian Sánchez Maldonado; y quinto vocal, Juliana Elizabeth Berrezueta Berrezueta. Así mismo, Roger Moreira Córdova es jefe de campaña.

