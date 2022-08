Xavi sigue sin saber con quién cuenta para el debut del Barça en LaLiga

Entornointeligente.com /

BARCELONA –Xavi Hernández no sabrá hasta el mismo sábado, horas antes del estreno liguero del Barcelona frente al Rayo Vallecano , con qué jugadores, de los que no están aún inscritos, podrá contar. El entrenador azulgrana, siempre con el ánimo optimista, no quiso mostrar preocupación por este hecho y sí expresar confianza, tanto en este asunto como en el reto de una temporada que, admitió, comienza «con el objetivo de pelear por todos los títulos».

Huyó de fatalismo, elogió a sus hombres y se mostró especialmente contento con la presencia en la plantilla de Aubameyang y Raphinha. Sobre el polaco fue concluyente: «Lewa es un goleador y un jugador extraordinario para marcar diferencias dentro del área, pero hay más porque es un jugador que entiende el juego y descarga muy bien para el que viene de cara. Damos un paso adelante con él, sin duda».

Y con Raphinha se mostró encantado: » Es diferente a cualquier brasileño con el que haya jugado. Se parece como extremo a Neymar pero tiene remate como Rivaldo; diría que es un mix y se parece, en cierto sentido a ellos. Puede jugar de mediapunta, yendo hacia dentro y tiene gol. Es un jugador que tiene que marcar las diferencias y que desde el minuto uno demostró su personalidad».

«Hay tiempo hasta mañana» quiso solventar al ser interrogado por los problemas, supuestos, en cuanto a la inscripción de los futbolistas. «Estamos trabajando y en el club somos todos muy positivos, mucho. Creo que nos saldremos y somos optimistas, pero veremos qué pasa» explicó, asegurando que este tema no condiciona su trabajo ni la planificación del partido.

«La verdad es que influye poco porque trabajamos variantes y sistemas. Juegue un futbolista u otro varía poco en realidad porque tenemos dobladas casi todas las posiciones» admitió, dejando la puerta abierta a lo que pueda suceder en la plantilla hasta el cierre del mercado el 31 de agosto.

«De aquí al final del mercado veremos qué pasa porque lo ideal sería que el mercado se cerrase cuando empieza la Liga pero no es así. Hasta el 31 veremos» reveló Xavi, admitiendo que no contempla cerrada aún la plantilla. «Seguimos planificando y estamos pendientes de las posibles salidas si queremos pensar en entradas» descubrió, excusándose en no admitir los nombres de Marcos Alonso o Bernardo Silva pero sin desmentir el interés del club por ellos.

«No vale hablar de Marcos Alonso porque no está aquí y ahora son suposiciones. Lo único que sé es que mañana competimos con Balde y Jordi Alba en el lateral izquierdo», zanjó en este aspecto.

En general, con todo, Xavi se mostró «muy satisfecho» con la plantilla que tiene a sus órdenes, insistiendo en que tiene casi «todas las posiciones dobladas» aunque frenando un estado de euforia desmedida. «¿La mejor plantilla? Yo no diría tanto… Si digo que somos los mejores del mundo me puedo comer esas palabras con patatas porque esto hay que demostrarlo en el campo y, además, el favorito de entrada es el campeón, el que ganó el año pasado. Nosotros, si acaso, somos candidatos».

«Aquí la idea es competir por todo. El objetivo es ganar títulos, claro. Hasta donde lleguemos lo vamos a ver» advirtió en este sentido, dejando en duda los cambios que aún puedan existir en el vestuario: «Si fichamos más dependerá de las entradas o salidas que pueda haber hasta el 31 de agosto».

En esas posibles salidas apareció en las últimas horas el nombre de Aubameyang, relacionado con el Chelsea y a quien el técnico azulgrana, que le elogió sin reservas, no aseguró su permanencia porque, repitió, «pueden pasar muchas cosas… Yo cuento con Aubameyang y con quienes no cuento ya lo saben personalmente. Los demás están en el club, en el equipo, y para competir mañana. Auba me gusta, estoy encantado con él… pero lo que vaya a suceder no lo sé».

En parecidos términos se expresó al ser preguntado por Frenkie de Jong, de quien dijo que es un jugador «importante para mi. Lo puedo usar, está preparado y no hay más… Pero a partir de aquí no sé qué pasará con él, como tampoco con casi toda la plantilla».

La referencia a Nico sirvió para que Xavi pusiera en valor, expresamente, el papel de Busquets, «un jugador muy importante para mi», y revelase los futbolistas que pueden ocupar la plaza del capitán, sorprendiendo su elogio a Pjanic. «Me ha convencido y puede ser muy válido… Y tenemos a otros como Kessié o De Jong… Incluso Sergi Roberto o Christensen pueden jugar en esa posición» afirmó.

