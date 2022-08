'Xangô de baker street', 'O Homem que Matou Getúlio Vargas' e mais: relembre livros de Jô Soares

Entornointeligente.com /

Apresentador de televisão e humorista Jô Soares também foi autor de livros e colunista de jornais e revistas. Os seus maiores sucessos incluem «O Xangô de Baker Street», de 1995, que virou filme, e «O Homem que Matou Getúlio Vargas», de 1998.

Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira (5), em São Paulo, aos 84 anos , também deixou duas biografias e um livro traduzido. Veja lista completa abaixo:

Livros:

Os dilemas do Fantasma e do Capitão América (1972) — capítulo no livro Shazam!, de Álvaro de Moya O Astronauta Sem Regime (1983) Humor Nos Tempos do Collor (1992) A Copa Que Ninguém Viu e a Que Não Queremos Lembrar (1994) O Xangô de Baker Street (1995) O Homem que Matou Getúlio Vargas (1998) Assassinatos na Academia Brasileira de Letras (2005) As Esganadas (2011) O Livro De Jô – Uma Autobiografia Desautorizada – Vol. 1 (2017) O Livro De Jô – Uma Autobiografia Desautorizada – Vol. 2 (2018) 'Ricardo Iii' De Shakespeare – Tradução e Adaptação editada em livro pela Imprensa Oficial

Morte

O apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares morreu às 2h30 desta sexta-feira (5), aos 84 anos.

Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, o apresentador do «Programa do Jô», exibido na TV Globo de 2000 a 2016, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, onde deu entrada para tratar de uma pneumonia em 28 de julho.

A causa da morte não foi divulgada. O enterro e velório serão reservados à família e aos amigos, em data e local ainda não informados.

