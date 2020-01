Wyoming, contra Díaz Ayuso: “Es un personaje estrambótico, se comporta como una hooligan”

Entornointeligente.com /

El Gran Wyoming ha reaccionado a los ataques de Isabel Díaz Ayuso contra el nuevo Gobierno de coalición progresista de PSOE y Podemos tras la investidura de Pedro Sánchez . En una conexión en directo con ‘Más vale tarde’ desde el plató de ‘El intermedio’ , el presentador lanzó varios dardos a la presidenta de la Comunidad de Madrid por las palabras que ha soltado durante sus últimas apariciones públicas.

“Cuando veo a Díaz Ayuso hablando de los ataques del Gobierno a Madrid y diciendo que van a defenderla por encima de todo, como si fuese a rescatar la muralla y cuando el Gobierno no está ni formado … dices: ‘Pero bueno, señora’. España es un país donde no existe el centro derecha, no es un país normal en absoluto”, comenzó diciendo Wyoming durante su intervención en el programa de Mamen Mendizábal.

Por otro lado, el conductor de ‘El intermedio’ lamentó que “cargos públicos como esta señora, que es presidenta de una comunidad como Madrid, se comporte como una hooligan de partido en la oposición “. Tras estas declaraciones, Mendizábal dio paso a un vídeo en el que Díaz Ayuso carga contra la izquierda: “Van a atentar contra principios básicos como la propiedad a través del mantra de los alquileres, contra las empresas, la educación y la sanidad”.

“¿Es una grande o no es una grande? Que haya un personaje tan estrambótico estimula un poquito . Que diga que la izquierda va a por la sanidad cuando esta gente no la ha destruido porque no ha podido… pero el daño que han causado probablemente sea irreversible”, respondió Wyoming tras escuchar el vídeo.

Por otro lado, recordó que “se habla siempre de Bildu y del terrorismo, pero hay políticas criminales” . “Lo que ha hecho esta gente con los recortes (…) Esta mujer dice que están obsesionados con la sanidad cuando los que están obsesionados con venderla y forrarse son ellos”, añadió el rostro de laSexta antes de zanjar: “No olvidemos que los últimos consejeros de la Comunidad de Madrid están ocupando altos cargos en las empresas a las que privatizaron , cuando es gente que no tiene ni puta idea de lo que es un leucocito o un hematíe”.

