Wrestlemania 35: Se coronan Kingston y Rollins

WrestleMania 35 representa la culminación del año de la WWE, con más de 75,000 personas en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, para lo que se conoce como el "escaparate de los inmortales". Hay un sentido extra de la historia en el aire para el super show anual de la WWE, ya que Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair participarán en el primer partido femenino del evento principal de un show de WrestleMania. A partir de las 5 p.m. ET del domingo y hasta la madrugada, WrestleMania 35 presentará 15 luchas, que incluyen encuentros titulares como Brock Lesnar contra Seth Rollins por el campeonato Universal, Daniel Bryan contra Kofi Kingston para el título de la WWE y Triple H para Batista. Tim Fiorvanti y Matt Wilansky están en vivo en MetLife Stadium para analizar toda la acción. Este archivo será actualizado durante toda la noche. Campeonato de Estados Unidos: Samoa Joe (c) derrotó a Rey Misterio Samoa Joe y Rey Mysterio tuvieron la difícil tarea de seguir el clásico partido de campeonato de la WWE de Kofi Kingston y Daniel Bryan. Samoa Joe tuvo su primera prueba del campeonato de oro como parte de SmackDown Live el mes pasado cuando derrotó a R-Truth, a Andrade y a su oponente del domngo en la noche, Rey Mysterio en un combate fatal de cuatro vías para capturar el Campeonato de los Estados Unidos. Mysterio, quien participó en su primera lucha individual de WrestleMania desde su derrota ante Cody Rhodes en 2011 (WrestleMania 27), ha ganado muchos títulos como parte de la WWE: el título mundial, el título Intercontinental y el título de peso crucero, pero no es el título por el que luchaba el domingo. Joe fue agresivo desde el principio, ya que conectó un botazo a la mandíbula de Mysterio, pero solo un par de secuencias más tarde, Mysterio lo atrapó con el 619 y parecía que estábamos a punto de revivir la actuación de Mysterio en WrestleMania 25 cuando Derrotó a JBL en menos de un minuto para capturar el campeonato Intercontinental. Pero no iba a ser. Siguiendo al 619, Mysterio ascendió a la cuerda superior, probablemente en busca de su Pop de la Costa Oeste, pero Joe lo atrapó y le aplicó el Coquina Clutch para la victoria por sumisión. Es una pena que estos dos talentosos intérpretes no hayan tenido la oportunidad de brillar en el gran escenario esta noche, pero si hubo un resultado positivo del partido, es que Joe salió dominante. Kofi Kingston fue abrazado por sus cmpañeros en New Day Big E. y Xavier Woods tras capturar el título de la WWE @WWE Campeonato de la WWE: Kofi Kingston derrotó a Daniel Bryan (c) Podías sentir la energía desde el momento en que su música sonó. Dirigido por sus compañeros del equipo New Day, Kofi Kingston rebotó fuera del vestuario y bajó la rampa mientras el estadio entero gritaba su nombre al unísono. Este era el momento que había esperado. Once años, si no lo hubieses oído ya, y no era como si Kofi hubiera ganado un campeonato de la WWE contra Daniel Bryan por su paciencia. Obtuvo su oportunidad de ganar oro porque evolucionó de un artista talentoso a un fenómeno, una superestrella que ha estado enviando a los fanáticos a un frenesí por sus recientes actuaciones en los últimos meses. Este iba a ser el momento de Kofi. Tenia que ser. Bryan y Kofi se tomaron un tiempo para sentirse mutuamente antes de que se arriesgaran a realizar una maniobra que podría ser contraproducente, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Kofi intentó zambullirse en Bryan, quien estaba afuera en el ring y frente a la mesa del anunciador. Bryan se movió justo a tiempo y Kofi se llevó la peor parte del golpe. Ventaja, Bryan. El campeón, parado en la cuerda superior, luego entregó una rodilla a la cabeza de Kofi, y de manera lenta y segura, Bryan les estaba mostrando a todos por qué ha sido el jefe de la clase en SmackDown. Poco después, Bryan encerró una Boston Crab, un movimiento de sumisión que hizo que Kofi gritara de dolor, pero Kofi no hizo tapping, incluso cuando Bryan se conectó con una patada tras otra en su rostro. Kofi fue capaz de cambiar la marea cuando saltó de la cuerda superior y se acercó a Bryan, que estaba boca abajo en el ring. De un lado a otro, iban mientras la cadencia se aceleraba. Kofi lo estaba sintiendo, y también la multitud dentro del estadio. Kofi tuvo su primera oportunidad real de ganar con un SOS, pero Bryan pudo revertirlo con un LeBell Lock. Aun así, nadie iba a ceder, todavía no de todos modos. En este punto, la adrenalina se estaba apoderando. Después de numerosas patadas “SÍ”, Kofi se sacudió el dolor y desafió a Bryan a golpearlo. Bryan lo hizo, pero fue en vano. Mientras esto ocurría, Rowan, Big E y Xavier entraron, con los técnicos sacando al gran hombre con un expreso de medianoche en el suelo. Poco después de que Kofi regresara al cuadrilátero, Bryan lo clavó con una rodilla en la cabeza, de la que Kofi le dio una patada, seguido de otro bloqueo LeBell. Kofi luchó a través de eso y cambió el proceso rápidamente. Kofi aplastó a Bryan con un problema en el paraíso, y él lo había logrado. Los fuegos artificiales dentro del estadio MetLife explotaron, cuando Woods y Big E trajeron un nuevo campeonato de la WWE a un Kofi lloroso. Los hijos de Kofi se unieron a él en el ring para una memorable celebración de WrestleMania. Después de 11 años, Kofi Kingston finalmente fue campeón de la WWE. Ganó su momento WrestleMania. The IIconics ganaron el título femenino en parejas en WrestleMania 35 Cortesía @WWE Campeonato de mujeres en pareja: The IIconics sobre Sasha Banks y Bayley (c), Beth Phoenix y Natalya, Nia Jax y Tamina El campeonato femenino en parejasrecibió un debut apropiado en WrestleMania, con las probabilidades en contra de Bayley y Sasha Banks cuando tres equipos desafiaron para destronar a las campeonas. Tan impactante como el método por el cual Seth Rollins ganó la victoria del título Universal, The IIconics se fue de WrestleMania como la nueva marca de WWE para mujeres y puede ser uno de los resultados más sorprendentes de la noche cuando todo está dicho y hecho. Pocos hubieran dado a Billie Kay y Peyton Royce la oportunidad de comenzar la lucha, con toda la atención antes del encuentro dirigida a Beth Phoenix y Natalya, quienes se unieron (nuevamente) el miembro del Salón de la Fama Bret Hart, y las campeonas defensotras, que salieron primero. Después de un poco de caos y un tumulto que vio a Phoenix conducir a Nia Jax a los peldaños del ring, Banks hizo la tonta para The IIconics por un tramo hasta que finalmente fue capaz de marcar y traer a Phoenix al partido. Las IIconics continuaron su primera carga en el partido a expensas de Phoenix, pero el miembro del Salón de la Fama dio s[uplex a Kay y Royce al mismo tiempo para cambiar el rumbo. Divas of Doom se enfrentó a las campeonas reinantes en pareja, con Bayley utilizando una configuración creativa para permitir a Banks dar la vuelta y entrar en un Bank Statement a Phoenix. Natalya interrumpió los procedimientos y pronto puso a Bayley y Banks en un doble sharp shooter, y mientras intentaban evitar que la otra se retirara, Tamina interrumpió el intento. Jax finalmente se recuperó lo suficiente como para ir de lado a lado con Tamina en Samoan Drops en estéreo a The IIconics, seguido de un intento de doble toque en Bayley y Banks desde esquinas opuestas, solo para que Phoenix lo interrumpiese en el momento decisivo. Bayley golpeó un codo volador y Banks lo siguió con un toque de rana en Phoenix, pero eso solo le valió dos conteos. Natalya golpeó a un powerbomb giratorio loco en Banks que las sacó del juego, dejando a Pheonix y Bayley, encaramados en la parte superior del torniquete, mirando al abismo. Phoenix aterrizó una avalancha Glam Slam de la segunda cuerda, solo para que Kay y Royce se cargaran, tiraran a Phoenix del cuadrilátero y permiteran que Kay, que furtivamente marcó a Phoenix cuando estaban a punto de volar por el aire, recogiera el conteo de tres. La sabiduría que prevalece en la memoria reciente indica que el artista hace los títulos, y no al revés. Si bien la lógica parece dictar la construcción del prestigio de un nuevo título con un reinado sólido para comenzar, los IIconics ahora tienen la oportunidad de probarse a sí mismos bajo un foco más brillante en adelante. Shane McMahon derrotó a The Miz en un encuentro que vio ambos luchadores agolpearse por el Mat Life Stadium @WWE Las caídas cuentan en cualquier lugar: Shane McMahon derrotó a The Miz Apunte esta a suerte de la caída. Un partido increíblemente brutal terminó muy diferente de lo que podríamos haber esperado. La lucha entre Miz y Shane McMahon ha sido personal, muy personal. Esta fue la oportunidad de Miz para poner fin a las burlas de su oponente y al espectáculo agravante al vencer a McMahon… en cualquier parte del ring o en cualquier lugar. Y eso es lo que pasó, hasta que no sucedió. En una pelea ya física que vio al padre de Miz, George, interferir y posteriormente ser golpeado en el ring, se movió fuera del círculo cuadrado a un lugar entre grandes secciones de la multitud en el piso de cemento, con sillas, como descubrió McMahon. Una y otra vez, Miz azotó a su enemigo con los fanáticos a solo unos centímetros de distancia y luego a la mesa del equipo de comentaristas internacionales. Con algunas buenas zurdas, Miz le estaban haciendo daño a McMahon. Pero eso no fue nada en comparación con el dolor que McMahon debió haber sentido cuando Miz lo clavó con un monitor de televisión, enviando al ex comisionado de SmackDown a una barricada. Pero de alguna manera McMahon sobrevivió a un final aplastante en una plataforma de cámara, que McMahon escalaría momentos después, al igual que Miz. Ahora muy por encima de la multitud en la sección inferior, McMahon suplicó clemencia, pero fue en vano. ¡Y entonces sucedió! Un superplex de la plataforma en la sección inferior. Increíble, pero de alguna manera McMahon aterrizó en Miz, y con los dos eliminados, el árbitro contó hasta tres y McMahon ganó, incluso si no tenía ni idea hasta que finalmente recuperó la conciencia. Como Corey Graves lo llamó, esto fue un milagro de WrestleMania. McMahon fue herido y golpeado, pero él salió ganador. Tan convincente como la narración estuvo a la cabeza y durante el partido, la locura que se desarrolló durante ella superó a todo lo demás. Todo lo que podemos hacer, es aplaudir el esfuerzo. Fue audaz y fue brutal. The Usos defendieron exitosamente su campeonato mundial en parejas de Smackdwon @WWE Campeonato en parejas de SmackDown: The Usos (c) sobre The Bar contra Shinsuke Nakamura y Rusev contra Ricochet y Aleister Black A pesar de que la división en parejas ha tomado un segundo plano en la mayor parte de los últimos meses, no se puede negar el nivel de talento que se acumuló en la lucha en parejas Fatal 4-Way por los títulos de SmackDown. Los Usos finalmente se retiraron con su oro todavía está en la mano, pero en lo que respecta a lo que podría venir en el futuro, hay mucha profundidad en la división con la que trabajar una vez que las cosas se reinicien en las próximas semanas. Ricochet pronto se robó el favor del público con un poco de trucos de lucha libre, pero eso se descarriló a toda prisa. Cesaro se conectó en un uppercut y luego desató un corte extendido de un columpio WrestleMania Cesaro – uno que hizo girar a Ricochet por más de un minuto antes de que Cesaro lo bajara, sacudió la cabeza y se acomodó en un tirador en el centro del ring. A medida que la lucha terminaba, Ricochet una vez más tomó el centro del escenario, mientras estaba sentado en lo alto de una torre fatal con The Bar, Rusev y Shinsuke Nakamura, pero por una sola vez, el tipo que estaba arriba sobrevivió cuando se salió del ataque en el momento final. Black alineó a Sheamus para un Ricochet 630, pero el intento de pinfall fue interrumpido por todos los demás competidores en la lucha. Una bonanza de llab¿ves de cierre eliminó la mayor parte de los competidores y terminó con Sheamus en el ring con ambos Usos. Derribaron a Sheamus con una serie de superkicks y golpearon splash en estéreo para asegurar la victoria. En una noche caótica, fueron los primeros campeones en retener sus títulos en WrestleMania 35. AJ Styles terminó a Randy Orton con su Antebrazo Fenomenal @WWE AJ Styles sobre Randy Orton Fue un acto difícil de seguir. Nadie vio a Seth Rollins y Brock Lesnar, uno de los principales atractivos de la cartelera de WrestleMania de este año, que dio inicio al espectáculo y la multitud tuvo poco tiempo para recuperar el aliento cuando la música de AJ Styles llegó. Dejenlo a Styles y Randy Orton, sin embargo, dos veteranos de largo tiempo que han tomado caminos muy diferentes para alcanzar el nivel de superestrella, para hacernos olvidar que tenemos un nuevo campeón de Universal. En la superficie, Styles y Orton fueron un enfrentamiento de dos muchachos que merecen estar en este escenario, pero dos que no tuvieron una pelea acalorada antes del evento. Entonces, ¿por qué no emparejarlos? Los primeros momentos fueron lentos, si no metódicos, incluso cuando Styles colocó un antebrazo fenomenal en Orton fuera del ring antes de que Orton devolviera el favor ala lanzar a Styles contra la barricada. Styles aumentó el ritmo, golpeando a Orton en la parte posterior de la cabeza con la rodilla. Styles atrapó a Orton en un calf rusher lo que hozo que éste aullara de dolor, pero el agarre se rompió cuando Orton llegó a las cuerdas. Styles mantuvo la presión y cai termina el encuentro con un casi perfecto splash 450. Orton se hizo cargo y ejecutó un superplex audaz para conteo de dos. Styles tomó control y cubrió a Orton para dos toques, pero cuando se levantaron, Orton conectó su RKO. Para sorpresa del estadio, Styles se levantó al conteo de dos. En este punto, ambos competidores respiraban pesadamente y se movían lentamente, hasta que Styles decidió sacar el antebrazo fenomenal. Golpeó a Orton con uno fuera del ring y luego una vez más dentro del ring. Styles cubrió a Orton y obtuvo una gran victoria. Styles derrotó a un oponente sólido y, en el proceso, adquirió un impulso muy necesario, lo que nos lleva a la pregunta obvia: ¿y ahora qué? Ha corrido a través de casi todas las estrellas en la lista de SmackDown y con la Superstar Shakeup a poco más de una semana, ¿podríamos ver un movimiento hacia la marca roja con algunos nuevos rivales? Parece un movimiento lógico, pero tendremos que esperar y ver. Campeonato universal: Seth Rollins derrotó a Brock Lesnar La anfitriona Alexa Bliss inició WrestleMania 35 creando un momento, un momento de Hulk Hogan. Después de arruinar el nombre del lugar a propósito, volver a llamar a WrestleMania 30 llamando al estadio “el Silverdome”, Hogan lo llamó el “Centro MetLife”, que puede o no haber sido intencional. “¿Qué haremos cuando Hulkamania, Alexa Bliss y WrestleMania se vuelvan locos contigo?”, preguntó Hogan de manera predecible, y con eso, Paul Heyman salió al ring para decir que si Brock Lesnar no iba a cerrar el show, quería cerrar el negocio temprano antes de volar a Las Vegas, donde es “apreciado”. Con eso, Lesnar caminó hacia el ring, seguido de una entrada temática de “Beast Slayer” para Seth Rollins.La lucha del campeonato Universal no comenzó en el cuadrilátero, sino cuando Lesnar aplastó a Rollins mientras estaba parado en el delantal. Lesnar lanzó al retador por todo el ring, golpeó un F5 y continuó maltratando a Rollins antes de que sonara la campana. Después de ser arrojado sobre la mesa de comentarios, Lesnar levantó a Rollins y lo lanzó al ring, pero el referí se negó a tocar la campana y comenzar el encuentro. Lesnar rápidamente arrojó a Rollins sobre la mesa de comentaristas alemana, lo lanzó a través del capó de la mesa y luego llevó la acción de vuelta al ring, lo que obligó al oficial a tocar la campana. Suplex City fue el siguiente destino de Rollins, que soportó durante un par de minutos hasta que salió de un F5, envió a Lesnar al árbitro y le dio un golpe bajo para igualar el marcador. Rollins dio un golpe, luego otro, luego un tercero para terminar el trato. Rollins cubrió a Lesnar, recogió el recuento de tres y lanzó WrestleMania con una sorprendente victoria en el título universal. En muchos sentidos, esta impactante victoria es la alternativa opuesta a que Rollins cierre WrestleMania 31 obteniendo lo mejor de Lesnar y Roman Reigns. Incluso se paró en lo alto del escenario y giró el título en un claro llamado a ese momento. Después de luchar por el campeonato Universal en su encuentro inaugural en SummerSlam 2016, y perder ante Finn Balor, Rollins finalmente se encuentra en la lista de los hombres de Raw que sale del espectáculo más grande del año. Es un reinicio que necesitaba hace mucho tiempo, que se aclarará aún más en las próximas semanas en la reorganización anual de las superestrellas, y es un indicio claro de dónde puede estar el futuro de Lesnar. Braun Strowman gana Batalla Real Andre el Gigante Dada la cantidad de poder de las estrellas, la primera reacción que escuchamos fue una risa alegre cuando Colin Jost de “Saturday Night Live” caminó hacia el ring con una camiseta de Odell Beckham Jr. de los Browns. Ay. El ring estaba abarrotado de todas las formas y tamaños, incluido el más grande y el más malo de todos, Braun Strowman, que era fácilmente el favorito. Y así cayeron rápido y furiosos. Pero no Jost o Michael Che, que se agacharon debajo de las cuerdas y debajo del ring. ¿Sombras de Carmella? Casi. A medida que la acción comenzó, Strowman estaba imparable, eliminó a todos los que estaban a la vista, incluidos Heavy Machinery, Luke Harper y Ali antes de que regresaran los chicos de “Saturday Night Live”. Pero su presencia en el ring duraría solo mientras fallaran en ayudar a salvar a los Hardy Boyz de Strowman. En ese punto, quedaban solo los tres. Pero antes de que Strowman pudiera eliminar a los bromistas, Jost llamó a su terapeuta para buscar otra solución. “Braun, hay otras soluciones”, dijo Jost. “No todo tiene que terminar en violencia, ¿verdad? Es por eso que he invitado a mi terapeuta para que resuelva algo de esta ira”. Strowman no tendría nada de eso. Primero sacó a Che, luego arrojó a Jost como un muñeco de trapo sobre la cuerda para levantar el Trofeo Andre el Gigante. Apenas el escaparate que Strowman quiere, pero un buen premio de consolación por ahora. Campeonato en parejas de Raw: Curt Hawkins y Zack Ryder sobre The Revival(c) Curt Hawkins y Zack Ryder entraron a la ciudad natal de WrestleMania y lograron tres de tres para los locales en el Kickoff Show, derrotando a The Revival para convertirse en campeones en pareja de Raw y acabar con la histórica racha de derrotas de Hawkins. La última vez que Hawkins ganó una lucha antes del domingo por la noche en el WrestleMania Kickoff Show fue el 8 de noviembre de 2016. Esa racha de derrotas, que la WWE marcó en 269 derrotas (aunque puede haber algunas matemáticas involucradas estilo Goldber), terminó con Hawkins enrollando a Scott Dawson. The Revival, quienes fueron perseguidos durante gran parte de su reinado como campeones en pareja de Raw con derrotas en una serie de encuentros sin títulos y la lucha “ya comenzada en el ring” en Raw, sale de WrestleMania con las manos vacías. Esta victoria por el título en parejas es la segunda para Ryder y Hawkins en la WWE, cuya victoria anterior se produjo en julio de 2008 en el Great American Bash. Carmella gana la batalla real de mujeres de WrestleMania La verdad es que no hubo una recompensa real para la ganadora de la Batalla Real femenina donde, con todo en la línea en el evento principal el domingo por la noche. Pero hubo una pregunta sobre si Asuka encontraría alguna redención después de perder el título femenino de SmackDown hace solo un par de semanas. Al principio, parecía prometedor, ya que la ganadora del año pasado, Naomi y una de las mejores de Raw, Ember Moon, fueron eliminadas. Una por una se fueron, hasta que solo quedaron tres: Sonya Deville, Asuka y Sarah Logan. Primero fue Deville y luego, sorprendentemente, Logan reunió la energía para sacar a la favorita Asuka, ganando la batalla real, ¿o lo hizo ella? Carmella, de la nada, había pasado bastante tiempo fuera del cuadrilátero escondida hasta que saltó para sacar a Logan y ganar la batalla real. El final sorpresa dio a la multitud en el MetLife Stadium, que aún se estaba llenando, una razón para animar salvajemente. Carmella ha estado fuera de la mezcla del campeonato durante algún tiempo, pero este podría ser el impulso que necesita para recuperarla. Campeonato de peso crucero WWE: Tony Nese sobre Buddy Murphy (c) Tony Nese se robó el foco en las primeras etapas del partido, con un suplex en el tensor que puso a Buddy Murphy en su cabeza y un trampolín ante un Murphy colgado en el limbo entre las cuerdas. También conectó un Moonsault con pierna atrapada al revés y un fosberry flop en carrera sobre Murphy, seguido inmediatamente por un toque de 450, que solo hizo un doble conteo. En el medio, Murphy era su yo típico, a quien le importaba el diablo, lanzándose a sí mismo y a Nese por todo el ring de manera cada vez más impresionante. Murphy golpeó su finalista, Murphy's Law, solo para que Nese pusiera el pie en las cuerdas, y Nese llegó en los momentos finales con un superkick, un suplex alemán a la cabeza y un Rodeo para ganar lo que debe llamarse una victoria impactante para abrir el WrestleMania Kickoff Show con un encuentro de peso crucero de 13 minutos lleno de acción.

