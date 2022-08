Wp, Biden lancia campagna Midterm ma molti candidati lo schivano

Entornointeligente.com /

WASHINGTON, 21 AGO – Joe Biden lancerà i suoi sforzi per la campagna delle elezioni di Midterm giovedì prossimo, in Maryland, tentando di capitalizzare uno dei migliori momenti della sua presidenza e di convincere gli elettori a votare i democratici perchè mantengano il controllo di Camera e Senato. Il programma prevede un tour nel Paese per vantare le sue vittorie, vendere l’agenda del partito e mettere in guardia su cosa faranno i repubblicani se conquistano il Congresso.

Ma il presidente Usa, che per anni è stato uno dei ‘surrogati’ dem piu’ richiesti, si trova in una posizione difficile, con un livello di consenso molto basso (secondo la media degli ultimi sondaggi di RealClearPolitics il 40,9% lo approva, il 55,8% no). Inoltre negli spot tv è attaccato più spesso di quanto lo fossero stati alla vigilia di Midterm Barack Obama nel 2018 e Donald Trump nel 2018, ed è ampiamente ignorato nei website e negli account Twitter della campagna democratica.

Come se non bastasse, i candidati nelle gare chiave negli stati ‘battleground’ (dove il rischio di essere a lui associato è più alto) non gli chiedono di andare a sostenerli o lo evitano quando va, secondo una indagine del Washington Post su oltre 60 concorrenti dem nelle sfide più competitive a livello di governatori e di Congresso. Pochi candidati dicono di volere Biden a fare campagna nei loro stati o distretti, e molti non rispondo affatto alla domanda. Il Post ha chiesto anche se i candidati vogliono il sostegno della vicepresidente Kamala Harris, ma ha ottenuto la stessa serie di risposte non entusiaste. (ANSA).

