Name: Danielle Williams

Age: 29

Discipline: 100m hurdles

Previous World Championship Experience: 2013, 2015, 2017, 2019

Personal Best: 12.32 seconds National Record (Olympic Stadium, London, July 20, 2019)

