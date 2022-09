World Championship en Zandvoort

Entornointeligente.com /

Mark Verstappen , Redbull :

«Sí, no fue una carrera sencilla, así que creo que es muy gratificante ganar la carrera», dijo el holandés. «Realmente no pudimos hacer nuestra estrategia preferida hasta el final. Eso lo hizo un poco más difícil para nosotros hasta el último Safety Car, porque creo que fuimos un poco más competitivos con los compuestos más blandos. Pero luego, por supuesto, con ese Safety Car tardío podríamos cambiar de nuevo al neumático preferido, el blando, y podríamos volver a estar a la cabeza.Fue simplemente difícil», continuó. «Creo que di mis opiniones sobre lo que quería con los neumáticos, como dije ‘no uses el neumático duro’, pero teníamos que hacerlo. Debido a que el VSC salió un poco desafortunado, luego salimos y claramente nos faltaba un poco de ritmo en ese compuesto duro en comparación con el Mercedes en el medio. Salió el Safety Car y luego no hay forma de que puedas quedarte con el neumático duro. Tuvimos que boxear, no lo pedí, también debes confiar en tu equipo para tomar las decisiones correctas y lo hicieron… Fue un día complicado, muy complicado. Tarde complicada en general. Pero logramos minimizar el daño, salvamos algunos puntos y llegamos a Monza».

George Russell, Mercedes :

«Perdimos mucho tiempo al principio y, finalmente, perdimos mucho tiempo de carrera después de una mala calificación. Si hubiéramos estado a una distancia cercana a Max después de la primera etapa, no veo ninguna razón por la que no hubiéramos luchado por la victoria. Es muy, muy prometedor, lo que estamos mostrando como equipo, y es emocionante para el resto de la temporada. Para ser honesto, sabíamos que teníamos muy buen ritmo y pensamos que había una posibilidad real de que pudiéramos luchar por la victoria. Luis. Hizo una gran carrera y, como equipo, merecíamos un mejor resultado y, desafortunadamente, así son las cosas a veces. Y es muy fácil en retrospectiva, pero realmente orgulloso y satisfecho con el ritmo que mostramos.Tenía muchas ganas de apostar por lo blando; No sé si escuchaste la radio o no, pero insistí en que era la llamada correcta. Potencialmente, pensé que el equipo probablemente tomaría esa decisión de todos modos, ya que tiene sentido dividir los autos en una situación como esa. Obviamente, siendo Lewis el coche líder, es un poco más complicado, pero me sorprende que no hayamos entrado en boxes inicialmente, pero pasamos por el pit lane; en última instancia, fue una parada gratuita en boxes, así que sí, muy contento de haber tomado esa decisión.»

F1

Charles Leclerc, Ferrari:

» Red Bull es el auto más rápido en este momento, especialmente en ritmo de carrera. En la calificación, creo que estamos muy cerca. Mercedes también parecía haber ganado un poco de rendimiento en el ritmo de carrera, por lo que (el título) parece difícil. Creo que estamos [decepcionados] como equipo», dijo Leclerc. «En el blando, creo que fuimos fuertes, porque teniendo en cuenta que teníamos neumáticos usados ​​en comparación con los neumáticos Max son nuevos, fuimos relativamente rápidos. Pero luego, en el medio, por alguna razón, no se sintió tan bien, y los duros tampoco. Pero la sorpresa es sobre todo Mercedes con los neumáticos duros, han sido extremadamente rápidos hoy. Quizá podamos aprender algo de ello. Sobre el papel, lamentablemente no es nuestra mejor pista, pero tengo muchas ganas de ir .El desempeño en papel será un poco más difícil «.

