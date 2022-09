Woody Allen nega que vai fazer o seu último filme

Entornointeligente.com /

O realizador Woody Allen veio negar a informação, veiculada por vários meios de comunicação social, de que estaria a rodar o seu último filme.

O anúncio da reforma aos 86 anos que afinal não o foi citava uma entrevista que o cineasta norte-americano deu ao jornal espanhol La Vanguardia este fim-de-semana. Woody Allen abandonaria, «em princípio» , o cinema depois de realizar Wasp 22 , o nome actual do projecto que filmará em Paris até ao final do ano, numa carreira que então atingiria os 50 filmes. «A minha ideia, em princípio, é deixar de fazer filmes e concentrar-me na escrita», disse na mesma entrevista.

O realizador emitiu um comunicado divulgado pelo site IndieWire com o esclarecimento já esta semana: «Woody Allen nunca disse que se ia retirar, nem que estava a escrever outro romance. Disse que estava a pensar não fazer filmes, pois fazer filmes que vão directamente ou muito rapidamente para as plataformas de streaming não é uma coisa que lhe agrade, já que ele é um grande adepto da experiência do cinema. Actualmente, não tem intenção de se retirar e está muito entusiasmado por poder gravar em Paris o seu novo filme, que será o 50º.»

Já em Junho deste ano o realizador tinha dito, numa entrevista na página de Instagram do actor Alec Baldwin, que só faria «mais um ou dois filmes», uma vez que perdeu «a emoção» e que fazer filmes «já não é divertido».

Recorde-se que a carreira de Woody Allen foi muito afectada depois da sua filha adoptiva Dylan Farrow o ter acusado de abuso sexual , acusações que o cineasta sempre negou. Os efeitos têm-se feito notar na redução do apoio da indústria cinematográfica a um dos mais influentes cineastas americanos, tendo a Amazon Studios abandonado em 2018 o contrato que tinha para a realização de quatro novos filmes no valor de 68 milhões de dólares.

LINK ORIGINAL: Publico

