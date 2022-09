Woody Allen anuncia el fin de su carrera como director de cine

Entornointeligente.com /

18 de septiembre de 2022.- El director de cine estadounidense Woody Allen reveló durante una reciente entrevista con el periódico La Vanguardia que su próxima película será la última. «Mi próxima película será la número 50, creo que es un buen momento para detenerse. Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela», afirmó. Añadió que «el negocio del cine ha cambiado; ya no interesan tanto las historias humanas». La literatura, al contrario, es «un trabajo obsesivo», según Allen. «Pasas largos períodos de tiempo pensando en una sola palabra o una frase, durante varias horas, tratando de descubrir cómo hacer funcionar aquella oración. Los escritores realmente buenos que conozco se pasan un día o dos para pulir una frase», enfatizó. El director de cine está seguro de que escribir un guion «es mucho más flojo: son muchos diálogos y las meras acotaciones de las escenas, cambia todo el tiempo y no lo trabajas tanto». Su obra final, de la que aún se conocen pocos detalles, se asemejará a una de las mejores películas de Woody Allen. «Será parecida a ‘Match Point’, emocionante, dramática y además siniestra», confesó el cineasta. Nacido el 1 de diciembre de 1935 en una familia judía, Allen inició su carrera como humorista escribiendo chistes y guiones para programas televisivos. Su debut como director de cine tuvo lugar en 1968, cuando rodó ‘Toma el dinero y corre’. Se trataba de un falso documental, género que el director luego cultivaría en algunas de sus siguientes creaciones. Películas de Allen como ‘Annie Hall’, ‘Bullets Over Broadway’ o ‘Manhattan’ son consideradas obras clásicas del cine mundial. A lo largo de su exitosa carrera, Allen ha tocado diversos géneros y estilos, desde el melodrama (‘La rosa púrpura de El Cairo’, 1985) y la comedia criminal (‘Balas sobre Broadway’, 1994), hasta el ‘thriller’ dramático (‘Match point’, de 2005 y ‘El sueño de Casandra’, de 2007).

