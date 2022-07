Wong ante aumento de casos de covid-19: Las medidas de bioseguridad no son un castigo

Entornointeligente.com /

Ante la aparición de nuevas variantes y el aumento de personas contagiadas de covid-19 diariamente, el infectólogo Rafael Wong hace un llamado a la población a usar la mascarilla correctamente y seguir implementado las medidas de higiene.

El especialista informó a PRIMICIA que «aún continuamos en pandemia» e irán saliendo nuevas variantes de covid-19.

El también pediatra manifestó que el uso del tapabocas no debe tomarse como una castigo.

«Se debe tomar como una vía de protección o una medida de cuidado, tanto para el covid como para muchas otras enfermedades a las que siempre vamos a estar expuestos, como tuberculosis, otros tipos de infecciones bacterianas y virales, estamos en épocas de lluvias donde aumentan los casos de enfermedades respiratorias», añadió.

Hizo énfasis que el uso correcto de la mascarilla es que abarque la parte nasal, boca y el mentón, es decir debe haber un sello total.

También hizo un llamado a la personas a seguir con la limpieza de manos, «se nos olvida que nuestras manos son un medio de transmisión tanto de covid como de otras enfermedades y la manipulación de objetos de uso común, de secreciones, nos puede conllevar a enfermarnos; así que debemos reforzar la parte de higiene», señaló el infectólogo.

Cuarta dosis

Wong afirmó que todo individuo que tenga más de seis a ocho meses de administración de una previa, debería recibir una dosis de refuerzo.

«La inmunización no va evitar la enfermedad, pero sí a tratar a que los procesos infecciosos sean mucho más leves, esa es la intención de la inmunización que no es evitar enfermedad, si no que sea mucho más llevadera en el tiempo», explicó.

Expuso que es una medida para evitar enfermedades severas y disminuir la transmisión. Si un individuo tiene pocos síntomas, tendrá menor capacidad de transmitir la enfermedad a una persona que esté altamente sintomática.

Informó que las vacunas que hasta ahora han mostrado ser bastante seguras.

Variantes

El especialista aseguró que lo que va a cambiar entre una variante y otra es la capacidad de transmisibilidad, siendo unas mucho más transmisibles que otras, «pero en el contexto simple, en el que nos interesa a nosotros como población y ciudadanía es que el covid sea la variante que sea, tenga el nombre que tenga es contagioso».

Wong recalcó que las cosas deben ser llamadas por su nombre, es decir, si un paciente tiene síntomas respiratorios, debe acudir al médico, ya que muchas personas prefieren enmascarar la realidad en una gripe común, «persona que tenga síntomas, acuda al médico para identificar y diagnosticar de manera temprana y oportuna, y no entrar en negación».

Aseveró que ahorita llama la atención que la nueva variante (Centaurus) está cursando con más odinofagia que no se veía con las variantes anteriores, la cual da mucho más dolor de garganta.

Hizo un llamado de concientización, recordando que las medidas de bioseguridad no son un castigo, «son implementadas para la autoprotección y la protección de nuestros familiares y seres queridos».

Los niños

Con la llegada del período vacacional hay una disminución del contacto de grandes grupos en relación a la población pediátrica.

También hizo hincapié en tener mucho cuidado en los sitios donde compartan los niños (parques, centro comerciales, etcétera), indicó que hay cuidarlos y en la medida de las posibilidades que puedan usar su tapabocas, educarlos para el uso correcto del mismo.

Por último, dejó claro que niños de uno y dos años no utilizan el tapabocas, «porque no tiene la edad de tolerar ese sello y tenerlo puesto», finalizó Wong.

