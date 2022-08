Wolverhampton oficializa contratação de Matheus Nunes

Entornointeligente.com /

O médio português de 23 anos vai jogar na primeira liga Inglesa (Premier League).

Relacionados mercado de transferências. Sporting bate recorde de vendas numa época com Matheus Nunes

O Wolverhampton pagou 45 milhões de euros pelo passe do jogador ao Sporting com mais cinco milhões de euros se forem atingidos determinados objetivos.

Welcome, Matheus.

✍️ pic.twitter.com/3wLD0QCLm5

– Wolves (@Wolves) August 17, 2022

Em declarações ao site oficial dos «Wolves», Matheus Nunes disse que «jogava já amanhã se pudesse».

O português, nascido no Rio de Janeiro e que marcou no último jogo pelo Sporting frente ao Rio Ave, vai juntar-se a outros jogadores portugueses da equipa inglesa, com Rúben Neves, José Sá, Toti Gomes, Nelson Semedo, Pedro Neto, Daniel Podence, Gonçalo Guedes, Chiquinho e João Moutinho.

Matheus Nunes é um caso de ascensão meteórica, afinal em apenas cinco anos passou dos campeonatos distritais ao serviço do Ericeirense para a Premier League. Pelo meio sagrou-se campeão nacional pelo Sporting e atingiu a seleção nacional, depois de ter optado pela nacionalidade portuguesa.

Com esta transferência o Sporting bate o recorde de transferências num só época, ascendendo aos 119,3 milhões de euros em vendas de jogadores.

