Wisin y Yandel cumplieron, los organizadores del concierto no

El mes pasado la revista Rolling Stone publicó una lista de las mejores canciones de reguetón de todos los tiempos. Entre ellas estaban seis de Wisin y Yandel, el dúo que irrumpió en el género con discos imprescindibles como Pa’l mundo , Los Extraterrestres y La revolución .

Qué duda cabe. Es el gran dúo del reguetón y así lo demostraron en un espectacular concierto de despedida, como parte de su gira La última misión , en el estacionamiento del Poliedro de Caracas, que no estuvo exento de fallas logísticas como la falta de un espacio idóneo para estacionar, inhibidores de señal que dejaron al público incomunicado, funcionarios de la PNB extorsionando a los asistentes y un bajón de energía que oscureció las instalaciones.

Un perímetro que llegaba hasta el Museo Alejandro Otero impedía el paso de vehículos hasta el Poliedro, a pesar de que la casa productora, Advanta Producciones, la misma que está a cargo del Miss Venezuela, prometió puestos a las 30.000 personas que esperaban recibir, cantidad que tampoco se vio reflejada en el concierto, pues todavía quedaban sillas vacías cuando los cantantes puertorriqueños se subieron, a las 11:15 pm, al escenario.

En sustitución del prometido estacionamiento estaban los alrededores del Hipódromo, donde funcionarios policiales permitieron a la gente estacionar a cambio de 20 dólares, sin ninguna garantía de seguridad. Incluso a los periodistas les pidieron dinero para dejarles aparcar, no importaba si se mostraba el carnet de trabajo o el brazalete de prensa.

A mediados de la tarde había señal en el Poliedro, pero cuando se subieron al escenario Gustavo Elis, Sixto Rein y Antonio «el Potro» Álvarez la cobertura desapareció por completo. Al terminar el concierto de Wisin y Yandel, a las 2:00 am, la gente no tenía manera de pedir un taxi, no les quedó otra opción que alejarse de los alrededores del recinto para establecer comunicación.

Una larga caravana de personas que buscaba la forma de regresar a casa se formó entre el Poliedro y el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana. Todavía a esa hora seguía cerrado el perímetro, la PNB decidió abrirlo cerca de las 3:00 am.

¿Por qué en el Poliedro se inhibe la señal en medio de un concierto del que el público quiere compartir fotos y videos en sus redes sociales? Es un misterio, pero lo mismo ocurrió en el show de Camila y Sin Bandera realizado en junio bajo la cúpula del recinto.

Como preámbulo del show de Los Extraterrestres estuvieron Víctor & Gabo, Jambele, Mabel Yeah, Gustavo Elis, Sixto Rein y, sorpresivamente, el Potro Álvarez, director del Poliedro, que fue abucheado por el público. El músico y beisbolista ha tenido cargos públicos como ministro de Deporte y fue candidato a la Alcaldía del Municipio Sucre en 2013 por el PSUV. Actualmente es el presidente del Instituto Nacional de Hipódromos.

Con todo, Wisin y Yandel ofrecieron un gran concierto, hubo fuegos artificiales, un trabajo visual impecable, sonido de alta calidad y ellos derrochando energía ante un público que los conoce desde sus inicios, que los vio separarse en 2013, regresar en 2018 y ahora despedirse nuevamente como dúo. Aunque ambos ya han advertido que seguirán sus proyectos como solistas.

La mayor parte del público tenía entre 25 y 35 años de edad, personas que crecieron escuchando temas como «Rakata», «Pam Pam» o «Sexy movimiento». Ninguna de las canciones interpretadas por los puertorriqueños dejó indiferente al público, siempre hubo bailes, gente coreando o rapeando con la habilidad que caracteriza a Wisin, sobre todo se notó el jolgorio en el área Traki, la más distanciada de la tarima. Ahí el público, pegado a la cerca que les separaba del área Jump, aportó energía tanto para las canciones como para pitar a la hora de exigir más música y menos publicidad. En las zonas más cercanas, como Johnnie Walker o BNC, la gente se subió a sus sillas para bailar, cantar y grabar con sus celulares.

Poco hablaron Wisin y Yandel entre canciones. El concepto de estos precursores del reguetón es ofrecer un show repleto de luces, música potente, letras pegajosas sobre amor y sexo y pedirle a las personas interactuar entre sí. Les hablaron especialmente a las parejas y las mujeres solteras, que levantaban los brazos emocionadas cada vez que el dúo preguntaba por ellas.

Fue también un concierto para reconectar con lo que se suele llamar «reguetón viejo». En YouTube hay miles de listas con temas de hace 10 o 20 años cantados por Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón y, por supuesto, Wisin y Yandel. Son canciones más enfocadas en ritmos bailables con letras de coros repetitivos, como, en el caso de Los Extraterrestres, «Abusadora» o «Mírala bien».

No perdieron el tiempo Wisin y Yandel. Apenas estuvieron en el escenario comenzaron con una clásica, «Ahora es», y siguieron con «Mírala bien». Juan Luis Morera Luna, el nombre de pila de Wisin, lo sabía: «Se ve que esta gente viene es a escuchar clásicos y a escuchar reguetón del bueno». Continuaron con «Pam Pam», tema que en 2006 fue número 1 en el registro Hot Latin Songs de la revista Billboard , y luego Llandel Veguilla Malavé, Yandel, dijo: «Quisiera que una venezolana se subiera aquí conmigo, a mí me gusta bailar bien pegado», un preámbulo a «Pegao» que desató los gritos del público.

Wisin reconoció que el público venezolano es duro y recordó que durante la gira en Chile ambos hablaron de la posibilidad de venir. «Tenemos que volver a Venezuela, eso le dije a Yandel», afirmó. Y su compañero agregó: «Desde 2011 no veníamos, W, seguimos siendo los mismos».

También interpretaron «Abusadora», «Sexy movimiento», «Hipnotízame» y «Besos mojados». Antes de comenzar «Estoy enamorado», Wisin pidió al público demostrarle al mundo entero que Venezuela todavía tiene energía: «Necesito que los hombres, lo digo con respeto, le digan al oído a sus parejas ‘esta canción es para ti». Sacaron entonces una bandera de Venezuela para interpretar el tema lanzado en 2009.

Mantuvieron el momento romántico con «Te siento», también de 2009, del álbum La revolución, repleto de temas que ayudaron a evolucionar el género al crear mezclas con electropop, así como letras más largas que las de canciones anteriores.

Otras piezas de la noche fueron «Noche de sexo», «Aullando», «Si supieras», «No me dejes solo», «El teléfono», «Llamé pa’verte», «Mayor que yo», «Noche de entierro», «Permítame», «Rakata» y, para cerrar, «Algo me gusta de ti». Antes, Wisin agradeció al país por «tratarnos tan bonito, por tantos años, gracias, Venezuela, son parte fundamental en nuestra carrera, esa es la realidad».

El público esperó un rato pidiendo una canción más. Quedaron varias pendientes. Pero El dúo dinámico no salió. Para esta gira de despedida se plantearon visitar 26 ciudades. Cerrarán en su casa, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Según dijo Wisin en marzo en una rueda de prensa en Miami, el tour tiene como finalidad «recordar lo sabroso del reguetón, es más para dar las gracias a millones de personas por nuestros casi 20 años de carrera. Estamos honrados y a la vez tristes». Agregó en ese momento Yandel: «Queremos cerrar este ciclo como debe ser».

