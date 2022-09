Wisin y Yandel apuntan a Latinoamérica como impulsora del éxito del reguetón

Entornointeligente.com /

La lista de colaboraciones de «La Última Misión» incluye además a J. Balvin, Prince Royce, Jay Wheeler, Jennifer López, entre otros

Los componentes del histórico dúo puertorriqueño de música urbana Wisin y Yandel dicen a Efe que toda Latinoamérica ha contribuido al éxito del reguetón en el mundo, en vísperas de la salida del que será su disco definitivo, «La Última Misión», que pondrá fin a su exitosa carrera conjunta. «Creo que toda Latinoamérica ha puesto su granito para que este movimiento siga creciendo», dijo Wisin, Juan Luis Morera, de 43 años, en una entrevista a falta de tres días de comenzar su gira por EE.UU., que llevará al dúo a 33 ciudades del país norteamericano, antes de concluir con 14 presentaciones consecutivas en San Juan. Wisin, que junto a su compañero Yandel atesora dos Latin Grammy y diez premios Billboard Latinos, destacó el papel que también han jugado en su carrera los latinos de Estados Unidos, razón por la que el jueves inician en Orlando una serie de conciertos que terminarán en la ciudad californiana de Ontario, el próximo 25 de noviembre. A ese concierto seguirán 14 consecutivos en la capital puertorriqueña, en el Coliseo José Miguel Agrelot -con capacidad para 14.000 personas-, que pondrán fin a una larga carrera de casi 25 años. «Estados Unidos es una plataforma que cuidamos mucho porque se ha convertido en una piedra multicultural, ya que aquí no solamente hay boricuas, sino dominicanos, venezolanos o chilenos», dijo sobre el peso que este país ha tenido en la carrera de Wisin y Yandel. «Eso es lo interesante de los conciertos que vamos a hacer, que estoy seguro que cuando mencione un país muchas personas van a levantar banderas de distintas nacionalidades», subrayó Wisin en una entrevista previa a su participación en Miami en la Semana de la Música Latina. Este evento antecede a los Premios Billboard de la Música Latina que se celebrarán en el Watsco Center de Coral Gables (Florida). «Siempre nos recibe el público -en Estados Unidos- con cariño, porque no cantamos solamente a los boricuas -puertorriqueños-, sino para todos los latinos, a quienes representamos como pioneros de este movimiento», subrayó. Yandel, Llandel Veguilla Malavé, de 44 años, señaló a Efe que el objetivo es que el público que acuda a sus conciertos «se lleve una gran experiencia y vea que el dinero que pagaron mereció la pena». Dijo que todos los conciertos son muy importantes pero que, sin duda, los 14 consecutivos de San Juan tendrán un sentido especial, entre otras cosas porque serán los últimos de su carrera conjunta. «Siempre que vamos actuar en el ‘Choliseo’ esperamos 3 o 4 -conciertos-, ese es nuestro número, pero batimos nuestro propio récord», destacó el artista. Wisin señaló respecto al nuevo y definitivo disco del dúo, «La Última Misión», que sale a la venta este viernes 30, que es el resultado de cuatro años de trabajo. «Mucho antes de la pandemia comenzamos a producirlo», dijo. RAYOS DE INSPIRACÍÓN «Siempre que vamos a hacer un disco no planificamos qué va a salir. La música son rayos de inspiración», subrayó sobre el modo en que ha fluido el que es su trabajo definitivo. Yandel dijo que el trabajo incluye 21 canciones inéditas «con grandes compañeros como son Ozuna, Rauw Alejandro y Rosalía», además de «un sinnúmero de artistas de calidad». La lista de colaboraciones de «La Última Misión» incluye además a J. Balvin, Prince Royce, Jay Wheeler, Jennifer López, Sean Paul, Chencho Corleone, Sech y Jhay Cortéz. Respecto al final de su carrera en común y lo que será su legado para la música urbana y en especial el reguetón, Wisin sostuvo que el dúo ha sido «un bloque en la construcción de un edificio que se ha tardado 40 años en hacer». Recordó a sus compañeros de camino, nombres como Vico C, Don Omar o Daddy Yankee, todos puertorriqueños que trabajaron, señaló, para que el reguetón se sitúe hoy en una posición privilegiada en el panorama musical. Reconoció que, sin embargo, después de casi 25 años de carrera, ambos necesitaban «recargarse» y en su caso, con un bebé de 10 meses, «disfrutar» de un proceso que no pudo desarrollar con sus hijos mayores «por tanto concierto». «Creo que los años que llevamos haciendo música y las colaboraciones son un ejemplo de que no nos encerramos en un estilo, sino que compartimos ideas con otros compañeros. Siempre vamos a estar produciendo música», subrayó Yandel, tras aclarar que, aunque el dúo pone fin a su carrera, está abierta la puerta a colaboraciones. Respecto a su pasada gira en Latinoamérica, la describieron como la más impresionante y emotiva de sus 25 años de carrera. Wisin y Yandel, que lanzaron su primer álbum de estudio, «Los reyes del nuevo milenio», en el año 2000, se formó como dúo en la localidad de Cayey (Puerto Rico) en 1998, carrera conjunta que finalizó temporalmente en 2013 para volverse a unir en 2018.

