‘No Man’s Land’, otra mirada de la Guerra Civil en Siria llega al streaming

Desde hace muchos años es común ver en las noticias internacionales las guerras y crisis que se viven en Medio Oriente , sin embargo, es muy difícil imaginar el día a día de estos lugares en donde la guerra es casi permanentes y los grupos extremistas son quienes controlan la vida de todos los ciudadanos. En los últimos meses, series como “Califato”, “Fauda” y “Teherán” en Netflix y Apple TV+ , nos han mostrado un lado de la historia, abordando la problemática de la radicalización religiosa impulsada por el Estado Islámico, la persecución a líderes terroristas y el rescate de rehenes israelíes en manos de grupos extremistas.

A pesar de toda la información que podemos encontrar en las noticias o internet, aún hay muchas historias que contar. Por ello, Starzplay estrenará este domingo 22 de noviembre la serie “No Man’s Land” , una producción de ocho capítulos realizada por ARTE France y Hulu, la cual se sumerge en las profundidades de la Guerra Civil siria a través de los ojos de Antoine , un joven francés que está en busca de su hermana. Mientras desentraña el misterio, pieza a pieza, Antoine termina uniendo fuerzas con una unidad de combatientes kurdas, mujeres feroces que son la mayor pesadilla de ISIS y el grupo heterogéneo de idealistas internacionales que han viajado para ayudarlas a luchar.

La serie está escrita por Amit Cohen y Ron Leshem , creador del éxito televisivo “Euphoria” , en colaboración con Xabi Molia y con la dirección de Oded Ruskin . Cada domingo “No Man’s Land” estrenará un nuevo capítulo en la plataforma de streaming, con un elenco encabezado por Félix Moat, James Purefoy, James Krishna Floyd y Dean Ridge, quien también participó en series como “Vikings” y “Doctor Strange”. En entrevista con VANGUARDIA , Dean nos dio más detalles de su experiencia en esta producción, la cual busca dar otra perspectiva del actual conflicto bélico.

'No Man's Land' es una producción de ARTE France y la plataforma Hulu. -¿Qué tanto sabías antes de ‘No Man’s Land’ de la Guerra Civil en Siria?-

“Antes de la producción conocía un poco acerca de la Guerra Civil en Siria, porque siempre he estado interesado en estar informado sobre lo que pasa en el mundo, creo que al estar enterados todos podemos aportar algo. Realmente lo que no entendía era el papel que jugaban los Kurdos en esta guerra, y cómo protegían sus tierras. Encontré eso fascinante”.

-La Guerra Civil en Siria no es un tema fácil de entender, mucho menos en países tan lejanos como México, ¿por qué crees que es importante que ‘No Man’s Land’ nos muestre una mirada de este conflicto?-

“Lo que se hace que está muy bien de ‘No Man’s Land’ es que no se pierde la atención de la gente a través de la historia, porque hablamos de la parte humana, y eso es algo que se ha perdido en los medios que solo hablan de números y lugares. Se olvida que detrás de las miles de muertes que hay en este conflicto, hay seres humanos como nosotros. Lo que la serie intenta hacer y hace muy bien, es mostrar que hay un problema a pequeña y grande escala, para la gente es importante ver estas historias que son basadas en la vida real, porque te das cuenta que lo lees y ves, es gente de verdad, personas sufriendo mucho”

Foto: Brandon Bishop / Dean Ridge le da vida a Paul Wilkins en 'No Man's Land'. -Leía la sinopsis, y me sorprendió leer que la mayor pesadilla de ISIS son las combatientes kurdas, ¿cómo funciona esta unidad de mujeres feroces? ¿Realmente existen?

“Sí existen, no te puedo decir exactamente de dónde surgieron, pero me parece muy interesante que este grupo de mujeres se haya aprovechado de aquella creencia que tienen en Medio Oriente y así puedan defenderse, creo que de cierta forma es poesía. Hasta donde tengo entendido, si te mata alguna mujer no te vas al cielo”

Todo inició en 2011 con la llegada del fenómeno regional conocido como ‘La Primavera Árabe’. Esto afectó a diversos países que pasaron por diferentes procesos revolucionarios. Entre los países que iniciaron procesos de transformación se encontraba Siria. Durante la primavera árabe se puso a prueba el régimen sirio por el fuerte descontento político y social. No obstante, a diferencia de lo ocurrido en otros países, Bashar al-Assad puso resistencia y se aferró al poder que tenía, heredado de su padre

Fue después de esto que inició la Guerra Civil en Siria. Los ciudadanos del país se encontraron en fuego cruzado entre rebeldes, soldados sirios y otros grupos que fueron apareciendo como resultado del apoyo de potencias extranjeras a distintas fuerzas. Hoy se podrían resumir los grupos que participan en esta guerra entre los que apoyan a Bashar al-Assad , los rebeldes sirios, el Estado Islámico y los Kurdos. Millones de familias quedaron atrapadas en medio del conflicto bélico, y aunque cada uno vive historias diferentes, el miedo y la incertidumbre son el común denominador, algo que se verá reflejado en “No Man’s Land”.

Foto: Cortesía / La serie tendrá ocho capítulos que se estrenarán cada domingo en la plataforma de streaming. -A principios de 2020 se estrenó en Netflix la serie ‘Califato’, se convirtió en todo un éxito por su temática sobre el fenómeno de la radicalización yihadista, ¿por qué crees que nos atraen tantos estas historias?-

“Creo que son historias únicas de nuestra generación hasta este momento, la gente realmente quiere entender lo que está pasando porque a veces estamos muy lejos. La curiosidad de presentar algo que la gente no entiende mucho, es lo que los atrapa, es la habilidad de hacer real lo que no se entiende, creo que eso ha sido parte del éxito de estas series”

-Sabemos que hay una delgada línea entre la ficción y la realidad, pero ¿crees que a través de estos personajes podemos entender un poco lo que vive la gente en Medio Oriente?-

“No creo que esta historia muestre cómo es la vida en el medio oriente, porque son muchas culturas diferentes y no se podría representar cada una de forma exacta, pero lo que representa en específico son los problemas de personas en particular que viven en medio de este conflicto. En esta serie los personajes representan a la gente que lucha por cualesquiera que sean sus razones, desafortunadamente la guerra destruyó la vida que llevaban y ahora viven situaciones complicada”

¡NO TE LA PIERDAS!

‘No Man’s Land’

¿Cuándo? Domingo 22 de noviembre

¿Dónde? En la plataforma de streaming de Starzplay

Itzel Roldán Originaria de l a Ciudad de México, egresada de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Intercontinental . Diplomado en Locución en el Centro de Capacitación MVS. Reportera y editora especializada en periodismo de espectáculos. Amante del cine, la música, la televisión y los animales.

