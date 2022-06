Winona Ryder contó su sufrimiento tras su ruptura con Johnny Depp

Entornointeligente.com /

Winona Ryder se ha sincerado por fin sobre su ruptura con Johnny Depp, dando detalles sobre la misma por primera vez desde entonces.

En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, la actriz dijo que «luchó por cuidarse a sí misma» después de la ruptura, comparando su estado con el de su personaje Susanna Kaysen en Girl Interrupted.

Si no has visto la película, el personaje pasa un año y medio en un hospital psiquiátrico después de que intentara quitarse la vida.

La actriz de Eduardo Manostijeras dijo que recordaba haber mirado los moratones falsos y los cortes protésicos de su cara en un rodaje y se preguntó: «¿Estaría tratando a esta chica como se está tratando a sí misma?».

«Recuerdo que me miré a mí misma y me dije: ‘Esto es lo que me estoy haciendo por dentro’. Porque simplemente no me estaba cuidando».

Continuó diciendo que la ex coprotagonista y amiga Michelle Pfeiffer fue la que le aseguró que los sentimientos que tenía pasarían, pero ella «no podía soportarlo».

Y añadió: «Nunca he hablado de ello. Hay una parte de mí que es muy privada».

Añadiendo que tiene «un lugar en mi corazón para esos días», Winona reconoció que para alguien que está creciendo con las redes sociales, puede ser muy diferente.

Refiriéndose a los «crueles» tabloides de principios de la década de 2000, recordó que pensaba que «parte de mi vida había terminado».

La estrella de Stranger Things salió con Johnny Depp durante cuatro años, después de conocerse en el estreno de «Great Balls of Fire» en Nueva York en 1989.

Los dos acabaron teniendo su primera cita solo dos meses después de conocerse y se comprometieron a los cinco meses, e incluso aparecieron juntos en Eduardo Manostijeras en 1990.

La pareja se separó en 1993, y Winona Ryder sale con el diseñador de moda Scott Mackinlay Hahn desde 2011.

ENLACE ORIGINAL: https://www.her.ie/celeb/winona-ryder-struggled-take-break-johnny-depp-559301

