¿Windows se está actualizando en el peor momento? Así de fácil es cancelar el proceso

Windows 11 ha llegado como un vendaval a nuestros ordenadores. El nuevo sistema operativo de Microsoft cuenta con unas funciones muy interesantes y que te permitirán sacarle el máximo partido a su interfaz.

Microsoft no para de lanzar actualizaciones con las que mejorar Windows 11 para que sea más productivo que nunca. Además de contar con un buen número de trucos con los que exprimir las posibilidades de este sistema operativo.

Por ejemplo, ya te hemos explicado cómo añadir una cuenta de Gmail en Windows 11 , lo fácil que es quitar el sonido de inicio de sesión , o cómo evitar que se abran ventanas cuando enciendes el ordenador.

Cancela cualquier actualización con este truco Antes te hemos dicho que Microsoft suele lanzar bastantes actualizaciones para Windows 11 con la que solucionan todo tipo de errores, además de añadir nuevas funciones que hacen que este sistema sea todavía más completo.

El problema es que, en muchas ocasiones, estas actualizaciones se inician en el peor momento. Estamos seguros que en más de una ocasión has ido a utilizar tu ordenador de sobremesa o portátil y te has encontrado con que hay actualizaciones pendientes, por lo que has de esperar a que finalice todo el proceso para poder continuar utilizando tu equipo.

Ya te hemos explicado cómo evitar que Windows 11 se actualice sin tu permiso , pero igual no te ha dado tiempo a hacer la configuración correspondiente. Tranquilo, que hay una forma de cancelar cualquier actualización en proceso.

En el caso de que tu ordenador con Windows 11 se esté actualizando, lo único que tienes que hacer es forzar su apagado pulsando el botón de encendido/apagado el tiempo que haga falta hasta que tu ordenador se apague.

Ahora, solo deberás esperar un minuto y volver a encenderlo. Verás que la actualización no se ha realizado y aparece como pendiente. Este truco es muy útil y te puede sacar de más de un apuro, además, es bastante poco común que haya algún problema por cancelar la actualización de esta forma.

De esta manera, aunque no te podemos confirmar que en algún caso puntual pueda haber un problema por forzar el apagado (personalmente he utilizado este truco en multitud de ocasiones y me ha funcionado realmente bien), es un truco que te puede sacar de más de un apuro.

Así que, si te encuentras en la tesitura de que necesitas utilizar tu ordenador de forma urgente pero está habiendo una actualización, ya sabes lo fácil que es cancelarla en Windows 11.

