Windows estrena una versión de WhatsApp Agosto 17, 2022 por J.C La aplicación totalmente nativa de WhatsApp para Windows está aquí. La aplicación salió de la versión beta y reemplazó la propuesta basada en la versión del navegador que se ha estado usando durante mucho tiempo. Lo mejor de la nueva aplicación WhatsApp para Windows es que ya no se necesitará depender de un dispositivo móvil. Funcionará de forma independiente, por lo que no es necesario emparejar un dispositivo o encenderlo y conectarlo a la misma red que la computadora.

