¿Windows Defender te dice que Chrome es un virus? No te preocupes, es un error

Es posible que, para tu sorpresa, en los últimos días la aplicación de seguridad Windows Defender que se incluye en las últimas versiones del sistema operativo de Microsoft te haya mostrado un mensaje que te ha preocupado. Este tiene que ver con la aplicación Google Chrome, que la identifica como si de un virus se tratase. Pues bien, puedes estar tranquilo debido a que esto no es así y lo que ocurre es que existe un problema con la herramienta de seguridad de la que hablamos.

Este hace que al ejecutar aplicaciones con motor Chromium (curiosamente no ocurre esto con Edge , que lo utiliza) o Electron, Defender entiende mal lo que ocurre y manda el mencionado mensaje que, además de ser molesto, puede asustar a más de uno . Repetimos: no hay problema alguno con la seguridad del navegador de Google o Spotify, aplicación que también se ve afectada.

Por cierto, en algunos casos más impactantes la suite de seguridad de Windows para la ejecución de las apps antes mencionada e, incluso, recomienda a los usuarios que las desinstalen. No hagas caso, ya que esto no es necesario.

Un fallo que es recurrente en Windows Aunque el motivo es completamente diferente, porque el actual se basa en Behavior: Win32/Hive.ZY , protocolo que es el que lleva a que se produzca el aviso, no hay que olvidar que en 2011 el navegador de Google también fue objeto de confusión por parte de Windows Defender. Por lo tanto, no es la primera vez que ocurre que llega un aviso indicando que Chrome es un virus, y de nuevo se debe a un error, no a que exista peligro alguno.

Microsoft ya ha tomado las medidas oportunas Una vez que varios usuarios afectados consultaron en los foros de la compañía de Redmond y varios expertos comprobaron que el problema es de la suite de seguridad y no del navegador (lo que se suele llamar un falso positivo). La propia desarrolladora de Windows se puso manos a la obra para solucionar lo que ocurre y que los usuarios no se asusten por lo que ocurría (hablamos tanto del susto como de la molestia de la aparición del mensaje en cuestión).

Y la compañía ha sido muy rápida, ya que existen ya ocho correcciones en la base de datos de Defender que solución todo, lo que significa que si descargas la correspondiente actualización para hacerte con la versión 1.373.1537.0 de la herramienta de la que hablamos, todo volverá a ir como la seda. Que, por otro lado, es lo habitual en este software de Microsoft que trabaja de una forma excelente en Windows . Por lo tanto, no es nada complicado conseguir arreglar el desaguisado del que hemos hablado.

