Wilmer Ramirez se burla de Patricia Poleo «Ella no me pregunto si yo queria seguir siendo su amigo»

El comediante Wilmer Ramirez le responde a Patricia Poleo quien lo critico por dichos de que venezuela esta mejorando Recientemente Patricia Poleo en su programa Factores de Poder en Youtube cuestiono al actor Wilmer Ramirez por decir que veia al venezolano con esperanza en los ojos y dijo que ya no iba a ser mas su amiga.

En este sentido, el comediante estuvo invitado en Sabado En La Noche, donde la animadora Melisa Rauseo le pregunto por este tema.

Wilmer refiriendose a que rompieron vinculos de amistad, afirmo bromeando «Fue unilateral, ella no me pregunto si yo queria seguir siendo su amigo»

Posteriormente procedio a enviarle un mensaje a la periodista «Patricia tu sabes, que yo te quiero, no me metas en esos problemas politicos que son tuyos…. Yo soy independiente y si, Paty mi vida, si estan cambiando las cosas para bien, gracias a Dios… La gente tiene mirada de esperanza, porque ya no tiene pajaritos preñados politicos en la cabeza, se decidieron a vivir y a ser felices».

