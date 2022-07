Wilmar Elera se disculpa y dice que Freddy Díaz debe ser sancionado

Entornointeligente.com /

«Tengo que hacer un mea culpa, me he equivocado al dar una expresión que ha salido de todo contexto (…) Lo que quise decir es que ese ambiente propicio era para el violador, no para la víctima», indicó a la prensa. Asimismo, dijo solidarizarse con la mujer que denunció al mencionado parlamentario. Según refirió, él no avala la violación sexual y su colega Freddy Díaz tiene que ser sancionado con todo la fuerza de la ley y aplicarse sobre él el Código de Ética del Congreso. «Si es desaforado, en buena hora para que a la próxima el Congreso tenga mejores filtros», añadió Elera quien insistió en sus disculpas a las mujeres peruanas y su familia. Dijo que no era necesario renunciar a la tercera vicepresidencia del Legislativo y que se comunicó con la titular del Congreso, Lady Camones, quien le pidió disculparse. Esta mañana, durante una entrevista en TVPerú, Elera fue consultado sobre la denuncia de violación sexual ocurrida dentro del Congreso y que compromete al legislador Freddy Díaz Monago. «Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor», dijo entonces. (FIN) VVS JRA Más en Andina: El Congreso oficializó el cambio del contrato CAS Covid a contrato CAS para el personal asistencial y administrativo en el sector Salud. ?? https://t.co/WGaMviMbQn pic.twitter.com/7gyEaQTxSm

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 31, 2022 Publicado: 31/7/2022

