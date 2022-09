Willson Contreras sopesa su futuro: Estaré listo para lo que venga después

Entornointeligente.com /

Jamás se ha puesto en duda la voluntad de Willson Contreras para darlo todo. Desde su año de novato en el 2016, ha aprendido a enfocar esa alta energía y su estilo de juego con todas sus emociones para convertirse en una figura tres veces convocada al Juego de Estrellas y uno de los mejores receptores en la historia de los Cachorros.

Contreras también sabe que en el panorama está un nuevo capítulo en su carrera.

«Estoy aquí. Viviendo el presente», señaló Contreras. «Y estaré listo para lo que venga después».

Contreras tiene un buen presentimiento de lo que se aproxima. El cátcher explicó que ahora está consciente del porqué el equipo pidió tanto a cambio de él en la fecha límite del 2 de agosto. Los Cachorros pueden presentarle una oferta calificada de un año para el 2023. Si la rechaza, el club puede recibir una selección de compensación en el próximo Draft de MLB.

La oferta calificada para el 2023 será probablemente entre los US$18 millones y US$19 millones, calculados por el promedio de los primeros 125 salarios en las Mayores. En cuanto a los Cachorros se refieren, es una decisión fácil presentarle la oferta de un año. Contreras también entiende eso.

«Es parte del negocio», dijo Contreras. «No me ofenderá. Ya me he comunicado con mi agente acerca del tema. Y contemplaremos todo eso».

¿Consideraría Contreras aceptar dicha oferta?

«A estas alturas, prefiero no dar una respuesta», declaró el oriundo de Puerto Cabello. «Esperaré a ver qué sigue. Pero deberemos tenerla en cuenta».

Son muy pocas las posibilidades de que eso ocurra, debido a que Contreras tiene una oportunidad de observar el mercado libre para un contrato a largo plazo. Viene de una de sus mejores campañas con el bate, cuenta con uno de los mejores brazos detrás del plato y ha dado enormes pasos hacia brindar una mayor presencia en el clubhouse.

Contreras, el jugador activo con más tiempo en la organización de los Cachorros, afirma que el mercado «hablará por sí solo» en el venidero invierno. Luego se le preguntó al careta de 30 años que si su prioridad como agente libre sería ganar o la seguridad económica.

«Para mí, se trata más de dónde yo sea querido», expresó. «Estar en un lugar donde me quieran. Que sienta que van a apreciar lo que yo haga en el terreno y fuera de él. Un sitio en el que aprecien lo que aporto al clubhouse y lo que puedo hacer».

El manager de los Cachorros, David Ross -quien fuera compañero de Contreras cuando el receptor debutó en el 2016- ha alabado al venezolano por la manera en la que ha manejado la cantidad de distracciones que ha tenido que enfrentar a lo largo del año. Eso continuó el martes, cuando, luego de ser activado, se le volvió a preguntar al respecto de su futuro.

«Ha sido un gran jugador», mencionó Ross. «No sé si pudo haber hecho algo más. Siento que llegó a los entrenamientos con una misión y no dejó que ninguna situación externa lo distrajera».

Volviendo al 31 de julio, cuando el venezolano esperaba ser canjeado en la fecha límite, Contreras reconoce que sentía que los Cachorros «no estuvieron ni cerca» de estar construidos para ganar. El receptor dijo el martes que su opinión no ha cambiado en esta parte final del año.

«Sigue siendo lo mismo», dijo Contreras. «Sé que tenemos un futuro. Tenemos un buen sistema de fincas. Pero, ¿cerca de ganar? Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Estoy siendo honesto. Mira, sé que tenemos mucho pitcheo [en las menores]».

«Pero de todas maneras, necesitamos un balance como el que tuvimos en el 2016. Teníamos veteranos y mucho talento joven. Ese balance crea una buena química y hace que los muchachos puedan guiar a los más jóvenes, apoyándose entre ellos».

«Eso es algo que [los Cachorros] probablemente estén buscando el próximo año o no sé cuánto tiempo».

Mientras tanto, Contreras disfrutará los juegos que le quedan con el uniforme de los Cachorros, sin importar la cantidad que sea.

«No voy a presumir de nada», dijo Contreras sobre su futuro con el club. «Sólo voy a salir a pasarla bien y esperar lo que tenga que pasar en los próximos meses».

#MLB | Willson Contreras vuelve a la titularidad con los Cachorros (+Foto) https://t.co/NPzopXJi68

— Meridiano (@MeridianoTV) September 27, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com