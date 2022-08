Willson Contreras decisivo con hit en el inning 11 para triunfo de Cachorros (+videos)

Entornointeligente.com /

Willson Contreras pegó un sencillo que coronó un ataque de dos carreras en el undécimo inning, y Cachorros de Chicago conservó su buena marcha, al superar el sábado 6-5 a Cerveceros de Milwaukee, para hilvanar su quinta victoria.

Contreras disparó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada. Fue su tercer cuadrangular en el mismo número de encuentros y su vigésimo del año.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas, el venezolano es el primer cátcher de Cachorros que ha sacudido 20 vuelacercas en cuatro temporadas.

Willy?

He will. pic.twitter.com/8eKDpKHzki

— Chicago Cubs (@Cubs) August 20, 2022

Chicago anotó una vez en la novena entrada para igualar el duelo, una más en la décima para mantenerlo empatado y un par en la undécima para embolsarse el triunfo.

Patrick Wisdom conectó un doble que empujó al corredor automático Nico Hoerner para igualar 5-5. Más tarde, Wisdom fue retirado del plato cuando trató de anotar en un rodado de Nick Madrigal.

Sin embargo, Contreras consiguió su sencillo frente a Peter Strzelecki (1-1) para poner fin al encuentro.

Erich Uelmen (2-1), cuarto relevista de Cachorros, sacó cuatro outs y se llevó la victoria.

Por Cerveceros, el dominicano Willy Adames de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El mexicano Luis Urías de 3-0 con una anotada. El venezolano Omar Narváez de 3-0.

Por Cachorros, los venezolanos Contreras de 5-2 con una anotada y tres impulsadas, Rafael Ortega sin turno oficial pero con una anotada. Los dominicanos Franmil Reyes de 3-0 con una remolcada, Christopher Morel de 3-1.

OH, he will. #Walkoff pic.twitter.com/SFgefKVkj1

— Chicago Cubs (@Cubs) August 20, 2022

