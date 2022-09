Willie Bermúdez buscará correr por la Alcaldía de Panamá

Entornointeligente.com /

Willie Bermudez , representante de Don Bosco. Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá Guillermo «Willie» Bermúdez, actual representante del corregimiento de Don Bosco, confirmó que correrá por el Municipio de Panamá para las próximas elecciones de mayo de 2024 con el Partido Panameñista.

Bermúdez señaló en «Portada» de La Estrella de Panamá de este miércoles, que ya José Isabel Blandón, quien preside este colectivo político, adelantó que aunque habrá otros cargos de elección en reserva, para la Alcaldía de Panamá sí habrá primarias.

Y aunque el exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Mario Etchelecu sonaba como uno de los aspirantes a la Alcaldía de Panamá, Bermúdez aclaró que Etchelecu le ha expresado su apoyo y que no tiene aspiraciones para la comuna capitalina.

«Etchelecu me ha dicho que tiene 100% de su apoyo a mi figura para la Alcaldía de Panamá. Según lo que él me ha expresado, no tiene aspiraciones a la Alcaldía de Panamá y va a apoyar mi candidatura hacia 2024», sostuvo.

Bermúdez señaló que tras su trabajo en el corregimiento de Don Bosco, las personas le han pedido que aspire a la alcaldía.

Bermúdez, quien ha sido un duro crítico de la actual gestión del alcalde capitalino José Luis Fábrega, aseguró que apuesta a escuchar a la ciudadanía y apoyarse en las diversas formas de consulta ciudadana.

Aseguró que su estilo de hacer política no es clientelista, sino invertir en un espacio público que genere calidad de vida. «Yo no creo en entregar bolsas de comida por votos, no es mi estilo, mi estilo es darte calidad de vida en general, yo prefiero invertir en un espacio público que genere calidad de vida, que tener que dar una bolsa de comida para un grupo de votos que es lo que buscan los políticos tradicionales», manifestó Bermúdez al ser preguntado sobre los señalamientos de la vicealcaldesa Judy Meana, de que este ya estaba «en campaña» y repartía bolsas de comida en otros corregimientos.

«Enseñe las fotos, yo la reto», manifestó el concejal a los cuestionamientos de Meana.

Bermúdez sostuvo que no se ha opuesto a todo lo que ha propuesto Fábrega, pero sí ha «ido de frente» y en oposición en aquellos proyectos que considera «inconsultos», citando como ejemplo los polémicos proyectos de la playa artificial y el nuevo mercado dej marisco.

LINK ORIGINAL: La estrella

